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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Сампдория
Фрозиноне - Сампдория: обзор матча 15 сентября 2018
Фрозиноне
15.09.2018, суббота, 21:30
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 5
Завершен
Сампдория
10'
Ф. Квальярелла
47'
Д. Капрари
54'
Г. Дефрель
83'
Д. Ковнацки (П)
86'
Г. Дефрель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Сампдория
86'
ГОЛ! 0:5!
Г. Дефрель
Пас отдал
Г. Рамирес
83'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Д. Ковнацки
Желтая карточка
Д. Соддимо
63'
54'
ГОЛ! 0:3!
Г. Дефрель
Пас отдал
Й. Андерсен
47'
ГОЛ! 0:2!
Д. Капрари
Пас отдал
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
Н. Бригенти
34'
22'
Желтая карточка
Г. Дефрель
Желтая карточка
Р. Маиелло
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Э. Баррето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
3-2-3-2
57
Спортиелло
32
Крайнц
23
Бригенти
18
Саламон
3
Молинаро
7
Дзампано
8
Маиелло
10
Соддимо
13
Чибса
18
Перица
28
Киано
4-3-3
25
Аудеро
25
Колли
2
Андерсен
18
Берешиньски
29
Мурру
8
Экдаль
8
Баррето
17
Линетти
10
Капрари
92
Дефрель
27
Квальярелла
Остались в запасе
Фрозиноне
Сампдория
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Фрозиноне - Сампдория
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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