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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Лацио
Фрозиноне - Лацио: обзор матча 04 февраля 2019
Фрозиноне
04.02.2019, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
36'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Лацио
90'
+3
Желтая карточка
Р. Дурмиси
80'
Желтая карточка
Т. Стракоша
Желтая карточка
К. Киано
66'
61'
Желтая карточка
Л. Лейва
44'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
36'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Л. Альберто
29'
Желтая карточка
М. Пароло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Фрозиноне
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
49
Ромуло
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-4-2
57
Спортиелло
18
Саламон
19
Капуано
32
Крайнц
7
Дзампано
33
Бегетто
43
Вивиани
14
Вальзаниа
13
Чибса
9
Пинамонти
28
Киано
3-2-2-1-2
1
Стракоша
15
Ачерби
15
Баштуш
22
Дурмиси
77
Марушич
26
Раду
47
Бадель
16
Пароло
18
Альберто
9
Иммобиле
10
Кайседо
Остались в запасе
Фрозиноне
Лацио
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
49
Ромуло
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
49
Ромуло
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Фрозиноне - Лацио
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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