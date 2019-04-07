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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Фрозиноне
Фиорентина - Фрозиноне: обзор матча 07 апреля 2019
Фиорентина
07.04.2019, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 1
Завершен
Фрозиноне
84'
Д. Чиофани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Фрозиноне
Желтая карточка
Б. Дабо
90'
+1
90'
Желтая карточка
Э. Гольданига
84'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чиофани
Пас отдал
А. Пинамонти
71'
Желтая карточка
М. Капуано
59'
Желтая карточка
Л. Паганини
41'
Желтая карточка
А. Бегетто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
4-3-1-2
40
Лафон
3
Бираги
31
Миленкович
2
Пеццелла
16
Лорини
24
Бенасси
17
Верету
8
Жерсон
14
Кьеза
87
Миральяс
10
Муриэль
3-4-3
57
Спортиелло
19
Капуано
18
Саламон
18
Гольданига
14
Вальзаниа
33
Бегетто
13
Чибса
23
Саммарко
7
Паганини
29
Тротта
9
Пинамонти
Остались в запасе
Фиорентина
Фрозиноне
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
7
Франческо Дзампано
ПЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Остались в запасе
7
Франческо Дзампано
ПЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Фиорентина - Фрозиноне
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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