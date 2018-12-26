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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Милан
Фрозиноне - Милан: обзор матча 26 декабря 2018
Фрозиноне
26.12.2018, среда, 14:30
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Милан
Желтая карточка
Л. Крисетиг
54'
Желтая карточка
П. Гильоне
41'
40'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Ален Халилович
АП
4-4-2
57
Спортиелло
18
Гольданига
15
Ариаудо
32
Крайнц
18
Гильоне
8
Маиелло
12
Крисетиг
33
Бегетто
13
Чибса
9
Пинамонти
28
Киано
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
37
Мусаккио
13
Родригес
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
70
Кастильехо
9
Игуаин
10
Кутроне
Остались в запасе
Фрозиноне
Милан
7
Франческо Дзампано
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
7
Франческо Дзампано
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Фрозиноне - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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