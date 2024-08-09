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РПЛ утвердила расписание матчей чемпионата до конца октября

9 августа 2024, 12:28

РПЛ утвердила подробное расписание на шесть туров сезона 2024/25 – с 8-го по 13-й включительно.

8-й тур

13 сентября (пятница)

20:15 «Рубин» – «Крылья Советов»

14 сентября (суббота)

12:00 «Оренбург» – «Локомотив»

14:15 «Факел» – «Пари НН»

16:30 ЦСКА – «Зенит»

19:00 «Краснодар» – «Ростов»

15 сентября (воскресенье)

14:15 «Динамо» (Москва) – «Ахмат»

16:30 «Акрон» – «Химки»

19:00 «Динамо» (Махачкала) – «Спартак»

9-й тур

21 сентября (суббота)

14:00 «Акрон» – «Краснодар»

16:30 «Зенит» – «Факел»

19:00 «Рубин» – ЦСКА

22 сентября (воскресенье)

14:15 «Химки» – «Оренбург»

16:30 «Спартак» – «Динамо» (Москва)

16:30 «Ростов» – «Динамо» (Махачкала)

19:00 «Пари НН» – «Локомотив»

23 сентября (понедельник)

18:30 «Ахмат» – «Крылья Советов»

10-й тур

27 сентября (пятница)

16:30 «Оренбург» – «Пари НН»

19:00 «Факел» – «Рубин»

28 сентября (суббота)

14:00 ЦСКА – «Ахмат»

16:30 «Локомотив» – «Спартак»

19:30 «Краснодар» – «Зенит»

20:00 «Ростов» – «Акрон»

29 сентября (воскресенье)

16:30 «Крылья Советов» – «Химки»

19:00 «Динамо» (Махачкала) – «Динамо» (Москва)

11-й тур

5 октября (суббота)

14:00 «Акрон» – «Пари НН»

16:30 «Зенит» – «Оренбург»

19:00 «Рубин» – «Ахмат»

19:00 «Спартак» – «Ростов»

6 октября (воскресенье)

14:00 «Факел» – «Динамо» (Махачкала)

16:30 «Локомотив» – «Крылья Советов»

19:00 «Краснодар» – «Химки»

19:00 «Динамо» (Москва) – ЦСКА

12-й тур

18 октября (пятница)

18:00 «Акрон» – «Зенит»

20:15 «Ахмат» – «Факел»

19 октября (суббота)

14:00 «Пари НН» – «Ростов»

16:30 «Химки» – «Локомотив»

16:30 «Спартак» – «Краснодар»

19:00 «Динамо» (Махачкала) – ЦСКА

20 октября (воскресенье)

16:30 «Оренбург» – «Крылья Советов»

19:00 «Рубин» – «Динамо» (Москва)

13-й тур

26 октября (суббота)

14:00 «Динамо» (Махачкала) – «Акрон»

16:30 ЦСКА – «Факел»

19:00 «Ростов» – «Ахмат»

27 октября (воскресенье)

12:00 «Оренбург» – «Рубин»

14:15 «Пари НН» – «Спартак»

16:30 «Химки» – «Динамо» (Москва)

19:30 «Зенит» – «Локомотив»

28 октября (понедельник)

18:30 «Крылья Советов» – «Краснодар»

  • Время начала матчей – московское.
  • Ранее РПЛ утвердила расписание первых семи туров, три из которых уже состоялись.

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Источник: официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо ЦСКА Локомотив Зенит Рубин Краснодар Ростов Оренбург Динамо Мх Химки Акрон Крылья Советов Факел Нижний Новгород Ахмат
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