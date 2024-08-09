РПЛ утвердила расписание матчей чемпионата до конца октября

РПЛ утвердила подробное расписание на шесть туров сезона 2024/25 – с 8-го по 13-й включительно.
8-й тур
13 сентября (пятница)
20:15 «Рубин» – «Крылья Советов»
14 сентября (суббота)
12:00 «Оренбург» – «Локомотив»
14:15 «Факел» – «Пари НН»
16:30 ЦСКА – «Зенит»
19:00 «Краснодар» – «Ростов»
15 сентября (воскресенье)
14:15 «Динамо» (Москва) – «Ахмат»
16:30 «Акрон» – «Химки»
19:00 «Динамо» (Махачкала) – «Спартак»
9-й тур
21 сентября (суббота)
14:00 «Акрон» – «Краснодар»
16:30 «Зенит» – «Факел»
19:00 «Рубин» – ЦСКА
22 сентября (воскресенье)
14:15 «Химки» – «Оренбург»
16:30 «Спартак» – «Динамо» (Москва)
16:30 «Ростов» – «Динамо» (Махачкала)
19:00 «Пари НН» – «Локомотив»
23 сентября (понедельник)
18:30 «Ахмат» – «Крылья Советов»
10-й тур
27 сентября (пятница)
16:30 «Оренбург» – «Пари НН»
19:00 «Факел» – «Рубин»
28 сентября (суббота)
14:00 ЦСКА – «Ахмат»
16:30 «Локомотив» – «Спартак»
19:30 «Краснодар» – «Зенит»
20:00 «Ростов» – «Акрон»
29 сентября (воскресенье)
16:30 «Крылья Советов» – «Химки»
19:00 «Динамо» (Махачкала) – «Динамо» (Москва)
11-й тур
5 октября (суббота)
14:00 «Акрон» – «Пари НН»
16:30 «Зенит» – «Оренбург»
19:00 «Рубин» – «Ахмат»
19:00 «Спартак» – «Ростов»
6 октября (воскресенье)
14:00 «Факел» – «Динамо» (Махачкала)
16:30 «Локомотив» – «Крылья Советов»
19:00 «Краснодар» – «Химки»
19:00 «Динамо» (Москва) – ЦСКА
12-й тур
18 октября (пятница)
18:00 «Акрон» – «Зенит»
20:15 «Ахмат» – «Факел»
19 октября (суббота)
14:00 «Пари НН» – «Ростов»
16:30 «Химки» – «Локомотив»
16:30 «Спартак» – «Краснодар»
19:00 «Динамо» (Махачкала) – ЦСКА
20 октября (воскресенье)
16:30 «Оренбург» – «Крылья Советов»
19:00 «Рубин» – «Динамо» (Москва)
13-й тур
26 октября (суббота)
14:00 «Динамо» (Махачкала) – «Акрон»
16:30 ЦСКА – «Факел»
19:00 «Ростов» – «Ахмат»
27 октября (воскресенье)
12:00 «Оренбург» – «Рубин»
14:15 «Пари НН» – «Спартак»
16:30 «Химки» – «Динамо» (Москва)
19:30 «Зенит» – «Локомотив»
28 октября (понедельник)
18:30 «Крылья Советов» – «Краснодар»
- Время начала матчей – московское.
- Ранее РПЛ утвердила расписание первых семи туров, три из которых уже состоялись.