Календарь первых семи туров РПЛ сезона-2024/25

Российская Премьер-лига обнародовала расписание первых семи туров нового сезона чемпионата России.
Турнир стартует 20 июля. В первой игре «Локомотив» примет дебютанта чемпионата России «Акрон». Игра начнется в 15:00 мск.
Полное расписание первых семи туров выглядит так:
1-й тур
20 июля (суббота)
15:00 «Локомотив» – «Акрон»
17:30 «Крылья Советов» – «Зенит»
20:00 «Динамо» (Москва) – «Факел»
20:00 «Ростов» – ЦСКА
21 июля (воскресенье)
17:30 «Оренбург» – «Спартак»
20:00 «Химки» – «Динамо» (Махачкала)
20:00 «Ахмат» – «Краснодар»
22 июля (понедельник)
20:00 «Пари НН» – «Рубин»
2-й тур
26 июля (пятница)
18:00 «Крылья Советов» – «Ростов»
27 июля (суббота)
15:00 «Пари НН» – ЦСКА
17:30 «Динамо» (Москва) – «Локомотив»
17:30 «Рубин» – «Зенит»
20:00 «Факел» – «Акрон»
28 июля (воскресенье)
15:00 «Химки» – «Спартак»
17:30 «Оренбург» – «Ахмат»
20:00 «Краснодар» – «Динамо» (Махачкала)
3-й тур
3 августа (суббота)
15:00 «Акрон» – «Динамо» (Москва)
17:30 «Зенит» – «Ростов»
20:00 «Рубин» – «Химки»
4 августа (воскресенье)
15:30 ЦСКА – «Оренбург»
18:00 «Факел» – «Краснодар»
20:30 «Динамо» (Махачкала) – «Пари НН»
20:30 «Ахмат» – «Локомотив»
5 августа (понедельник)
20:00 «Спартак» – «Крылья Советов»
4-й тур
9 августа (пятница)
18:30 «Пари НН» – «Химки»
20:45 «Ростов» – «Рубин»
10 августа (суббота)
15:00 «Локомотив» – «Динамо» (Махачкала)
17:30 «Зенит» – «Динамо» (Москва)
17:30 «Оренбург» – «Акрон»
20:00 «Краснодар» – ЦСКА
11 августа (воскресенье)
17:30 «Крылья Советов» – «Факел»
20:00 «Спартак» – «Ахмат»
5-й тур
17 августа (суббота)
17:00 «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов»
19:30 «Ростов» – «Оренбург»
18 августа (воскресенье)
15:00 «Химки» – «Зенит»
17:30 «Факел» – «Спартак»
17:30 ЦСКА – «Локомотив»
20:00 «Краснодар» – «Пари НН»
19 августа (понедельник)
17:30 «Акрон» – «Рубин»
20:00 «Динамо» (Махачкала) – «Ахмат»
6-й тур
23 августа (пятница)
20:00 «Рубин» – «Динамо» (Махачкала)
24 августа (суббота)
15:00 ЦСКА – «Акрон»
17:30 «Зенит» – «Спартак»
17:30 «Факел» – «Оренбург»
20:00 «Ахмат» – «Химки»
25 августа (воскресенье)
15:00 «Крылья Советов» – «Пари НН»
17:30 «Динамо» (Москва) – «Краснодар»
20:00 «Локомотив» – «Ростов»
7-й тур
31 августа (суббота)
15:00 «Химки» – ЦСКА
17:30 «Пари НН» – «Зенит»
19:45 «Спартак» – «Рубин»
20:00 «Ахмат» – «Акрон»
1 сентября (воскресенье)
15:00 «Оренбург» – «Динамо» (Москва)
17:30 «Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)
19:45 «Локомотив» – «Краснодар»
20:00 «Ростов» – «Факел»
Время начала матчей – московское.
- 13 июля «Зенит» и «Краснодар» сыграют в Суперкубке России.
- В прошлом году чемпионат России начался 21 июля.