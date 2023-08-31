Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Начало – в 19:00

Сегодня, 31 августа, в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Жеребьевка начнется в 19:00 мск. Клубы разбиты на четыре корзины:

Корзина 1: «Манчестер Сити», «Севилья», «Барселона», «Наполи», «Бавария», «ПСЖ», «Бенфика», «Фейеноорд».

Корзина 2: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Боруссия», «Атлетико», «Лейпциг», «Порту», «Арсенал».

Корзина 3: «Шахтер», «Зальцбург», «Милан», «Брага», «Лацио», «Црвена Звезда», «Копенгаген», ПСВ.

Корзина 4: «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Селтик», «Ньюкасл», «Унион», «Ланс», «Антверпен», «Янг Бойз».