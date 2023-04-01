«Спартак» и «Ахмат» сыграют в матче 21-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 16:30 мск.
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Ориентировочные составы:
- Спартак: Александр Селихов – Георгий Джикия, Даниил Денисов, Томаш Тавареш, Павел Маслов – Данил Пруцев, Роман Зобнин, Руслан Литвинов – Александр Соболев, Антон Зиньковский, Квинси Промес.
- Ахмат: Гиорги Шелия – Андрей Семенов, Милош Шатара, Евгений Харин, Ризван Уциев – Владислав Камилов, Артем Тимофеев, Иван Олейников, Бернард Бериша, Лечи Садулаев – Гамид Агаларов.
Судья: Алексей Сухой (Россия)
- Матчей в сезоне: 17
- Желтые карточки: 88 (5,2 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 24
Игра первого круга закончилась вничью – 1:1. Забили Виктор Мозес и Артем Тимофеев.
Коэффициенты:
- Победа «Спартака» – 1.58
- Ничья – 4.50
- Победа «Ахмата» – 5.40
Прогноз на матч: победа Спартака + тотал больше 1,5 – да
Источник: «Бомбардир»