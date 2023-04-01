«Спартак» и «Ахмат» сыграют в матче 21-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 16:30 мск.

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Ориентировочные составы:

Судья: Алексей Сухой (Россия)

Матчей в сезоне: 17

Желтые карточки: 88 (5,2 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 24

Игра первого круга закончилась вничью – 1:1. Забили Виктор Мозес и Артем Тимофеев.

Коэффициенты:

Победа «Спартака» – 1.58

Ничья – 4.50

Победа «Ахмата» – 5.40

Прогноз на матч: победа Спартака + тотал больше 1,5 – да

Где смотреть матч Спартак – Ахмат