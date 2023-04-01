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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Ахмат»

    «Спартак» и «Ахмат» сыграют в матче 21-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 16:30 мск.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Алексей Сухой (Россия)

    • Матчей в сезоне: 17
    • Желтые карточки: 88 (5,2 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 24

    Игра первого круга закончилась вничью – 1:1. Забили Виктор Мозес и Артем Тимофеев.

    Коэффициенты:

    • Победа «Спартака» – 1.58
    • Ничья – 4.50
    • Победа «Ахмата» – 5.40

    Прогноз на матч: победа Спартака + тотал больше 1,5 – да

    Где смотреть матч Спартак – Ахмат

    Источник: «Бомбардир»

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    01.04.2023 15:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +774

      rac531 31 марта, 19:57

      Ориентировочные составы:

      Спартак: – Георгий Джикия???

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      Ответить
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      Рейтинг: +633

      Теркчанин 31 марта, 19:23

      вкусная ставочка на Ахмат,рекомендую всем,Ахмат однозначно выиграет без проблем.Бериша удалит Литвинова,а Конате закинет парочку мячей в ворота спартачей.

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