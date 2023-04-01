«Спартак» и «Ахмат» сыграют в матче 21-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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«Спартак» занимает третье место в чемпионате, имея на счету 40 очков. «Ахмат» с 32 очками идет на шестом месте.

Игра первого круга закончилась вничью – 1:1. Забили Виктор Мозес и Артем Тимофеев.

Матч состоится в субботу, 1 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Игру также будет транслировать «Лига ставок».

Начало – в 16:30 мск.

«Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,58. На ничью можно поставить за 4,50. На выигрыш гостей дают 5,50.

Прогноз на матч Спартак – Ахмат