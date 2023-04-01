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    Где смотреть матч «Спартак» – «Ахмат»: 21 тур РПЛ

    «Спартак» и «Ахмат» сыграют в матче 21-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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    «Спартак» занимает третье место в чемпионате, имея на счету 40 очков. «Ахмат» с 32 очками идет на шестом месте.

    Игра первого круга закончилась вничью – 1:1. Забили Виктор Мозес и Артем Тимофеев.

    • Матч состоится в субботу, 1 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
    • Игру также будет транслировать «Лига ставок».
    • Начало – в 16:30 мск.

    «Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,58. На ничью можно поставить за 4,50. На выигрыш гостей дают 5,50.

    Прогноз на матч Спартак – Ахмат

    Источник: «Бомбардир»

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    01.04.2023 15:21
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