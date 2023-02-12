Сборная России в 14-й раз выиграла «Кубок легенд»

В Москве завершился традиционный турнир «Кубок легенд». В 14-й раз в финале победила сборная России.

На этот раз россияне в главном матче турнира со счетом 6:4 победили сборную СНГ, за которую, в частности, выступал белорус Александр Глеб.

В финале дублями отметились воспитанники «Спартака» Александр Самедов и Павел Погребняк. По голу забили Константин Головской и Юрий Жирков.

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