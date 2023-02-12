Сборная России в 14-й раз выиграла «Кубок легенд»

В Москве завершился традиционный турнир «Кубок легенд». В 14-й раз в финале победила сборная России.
На этот раз россияне в главном матче турнира со счетом 6:4 победили сборную СНГ, за которую, в частности, выступал белорус Александр Глеб.
В финале дублями отметились воспитанники «Спартака» Александр Самедов и Павел Погребняк. По голу забили Константин Головской и Юрий Жирков.
- Сборную России представляли: Александр Филимонов (вратарь), Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Александр Самедов, Юрий Жирков, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Каряка, Павел Погребняк.
- Турнир прошел в «Мегаспорте».
- Сборная России не выиграла «Кубок легенд» только в 2020 году, когда уступила в финале сборной звезд.
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Источник: «Бомбардир»