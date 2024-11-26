Губернатор Федорищев принял жесткие кадровые решения в «Крыльях Советов» из-за взяток судьям

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отстранил отдельных руководителей «Крыльев Советов» на фоне коррупционного скандала, связанного с российским судейством.

В клубе провели аудит по поручению главы региона. В итоге был уволен спортивный директор Сергей Корниленко, который занимал должность с 2020 года.

«Матч ТВ» уточняет, что работы также лишились финансовый директор и еще один человек из финансового блока, а генеральный директор Вадим Андреев пока остается на месте.

Федорищев в правоохранительные органы не обращался, но проинформировал министра спорта РФ Михаила Дегтярева о ситуации.

Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов