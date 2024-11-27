Карпин определил главное разочарование года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выделил разочарование года.

– Главное разочарование-2024 как для тренера сборной?

– Отмененные в последний момент матчи. С соперниками и так сложно, а тут еще форс-мажор. Сыграть с Таиландом помешал тайфун, с Парагваем – трагедия в «Крокусе»...

– Сорванный матч с «людьми из Пакистана», похоже, не вызвал большого сожаления.

– Нет-нет, и с Пакистаном сыграть хотелось, тем более футболисты уже приехали на сбор. Но с Парагваем вышло обиднее. Соперник сильный, интересный.

Все матчи России в 2024 году.

Россия – Сербия – 4:0;

Беларусь – Россия – 0:4;

Вьетнам – Россия – 0:3;

Россия – Бруней – 11:0;

Россия – Сирия – 4:0.

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