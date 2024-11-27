Хавбек «ПСЖ» высказался о пропущенном Сафоновым голе

Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш высказался о действиях одноклубника Матвея Сафонова в эпизоде с голом от «Баварии» в гостевом матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

На 38-й минуте российский вратарь парижан пропустил мяч после подачи углового. Ким Мин Чжэ забил из вратарской площади. Гол оказался единственным в матче.

«Мы должны быть едиными как команда. Оставшись в меньшинстве, конечно, нам стало сложнее играть, но это футбол.

Что касается Матвея Сафонова, то пропущенный гол – это не его вина, это касается всей команды, как и то, когда забивает футболист, это тоже следствие действий всей команды.

Болельщики разочарованы итогом матча, но и мы тоже», – сказал Невеш.

«ПСЖ» занимает 26-е место на общем этапе Лиги чемпионов после 5 туров с 4 очками.

Для 25-летнего Сафонов это была 6-я игра за парижан и 3-й пропущенный мяч. Ранее он провел за «ПСЖ» 3 матча на ноль.

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