Гвардиола расцарапал себе голову и нос во время игры ЛЧ с «Фейеноордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола эмоционально реагировал на события в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Фейеноорда».

«Сити» вел со счетом 3:0 до 75-й минуты.

В итоге «Фейеноорд» смог отыграться – 3:3.

У команды Гвардиолы 6-матчевая безвыигрышная серия.

Во время игры испанский тренер расцарапал себе голову и нос, постоянно хватаясь руками за область лица.

В таком виде он вышел к журналистам на интервью.

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