Гвардиола расцарапал себе голову и нос во время игры ЛЧ с «Фейеноордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола эмоционально реагировал на события в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Фейеноорда».
- «Сити» вел со счетом 3:0 до 75-й минуты.
- В итоге «Фейеноорд» смог отыграться – 3:3.
- У команды Гвардиолы 6-матчевая безвыигрышная серия.
Во время игры испанский тренер расцарапал себе голову и нос, постоянно хватаясь руками за область лица.
В таком виде он вышел к журналистам на интервью.
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Источник: «Бомбардир»