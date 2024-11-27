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Николич высказался о спаде в игре ЦСКА

27 ноября 2024, 09:05
6

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после ответного матча 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Рубином» (3:0) в Москве выразил удовлетворение тем, что соперник почти не создал моментов.

– Отличный результат. Неплохое достижение на данный момент. Мы получаем удовольствие от атмосферы, когда фанаты на стадионе. Буду повторять это каждый раз.

Через три дня опять будем играть тяжелый матч с «Рубином». Есть немного времени восстановиться. Есть много сборников, многие и так сыграли более 20 игр. Готовимся к следующей игре.

– У ЦСКА проблема с усилением игры через замены. Гуарирапа и Койта вышли со скамейки, но не старались сделать так, чтобы выйти в старте…

– Не знаю, что ответить. Мы должны быть более скромными. Я передал это своим футболистам, могу передать и вам. Нам нужно работать и прогрессировать. Не надо недооценивать ни одну команду. Каждая игра тяжелая.

«Рубин» – очень качественная команда. Я доволен, что мы обыграли их 3:0. Футболисты, которые вышли – усиление с трансферного окна. Когда команда проигрывает, тогда тренер плохой. А когда выигрывает, то хороший. Так постоянно.

– Мусаев оправдал себя?

– Мусаев – лучший бомбардир в этом году. Наш первый форвард. Он честный парень, рабочий. Он бегает, старается, работает дополнительно. Нужно еще доработать по технике, но у него есть качества. Он борется и старается, футбол его награждает.

– Через четыре дня сыграете опять с «Рубином». Будет ротация?

– Будет тяжело. Роша – важный игрок для нас. Он не играл несколько игр. У нас нет по три игрока на каждую позицию. Любая победа меня устраивает. Борьба, дисциплина, концентрация каждую секунду

– ЦСКА в Кубке играет шестую игру без пропущенных мячей, а в РПЛ нет. Почему?

Раньше мы были лучшей командой в защите. Сейчас небольшой спад. Команда неплохо играет в обороне. В этой части игры я доволен. Сегодня «Рубин» почти не создал моментов.

– Первый матч в Казани был очень непростым. На этот раз команда чувствовала себя спокойно?

– Парни тоже переживают. Было видно. Мы сделали всe, что надо, после игры с «Ростовом». Работали над психологией. Кубок важен для нас, это шанс побороться за трофей. Но нужно думать о следующей игре. Сегодня забили первый, второй, и команда раскрылась.

  • Первый матч в Казани закончился со счетом 0:0.
  • Игра ЦСКА – «Рубин» в чемпионате России пройдет 30 ноября и начнется в 16:30 мск.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Рубин ЦСКА Николич Марко
Комментарии (6)
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FCSpartakM
1732690722
у ЦСКА была игра? Они даже при разгромах домашних, как с Оренбургом играли на тонкого,несмотря на счет. Единственная игра с Динамо им в зачет может идти по качеству игры.
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trofirsky
1732692909
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «бронзовый прогноз сайт». 12 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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cska1948
1732780028
"...Мы получаем удовольствие от атмосферы, когда фанаты на стадионе. Буду повторять это каждый раз..." ---------------------- Николич заигрывает с фанатами, пытаясь получить от них поддержку, несмотря на невыразительную игру команды. Неужели фанаты готовы поддаться на этот дешёвый трюк?
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