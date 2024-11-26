Шнякин: «За такое судейство «Крылья» еще и платили?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Если за такое судейство «Крылья» еще и платили, то я не знаю, каким люциферам сколько душ надо заложить, чтобы комфортно в РПЛ себя чувствовать.

Достаточно вспомнить матч самарцев с «Пари НН» в апреле 2023-го», – написал Шнякин в своем телеграм-канале, прикрепив видео спорного момента с той игры полуторагодичной давности.

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