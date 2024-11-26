Карпин высказался о кадровой проблеме сборной России с центральными защитниками

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что у него нет большого выбора игроков на позиции центральных защитников в национальной команде.

– Полгода назад вы говорили, что центр обороны – самая уязвимая зона. В том числе из-за невысокой конкуренции. Сегодня все иначе?

– К сожалению, в этой линии выбор по-прежнему невелик. Давайте посчитаем, кто из российских защитников постоянно играет в основе в ведущих клубах РПЛ.

– Давайте.

– «Краснодар». Оба центральных защитника – иностранцы. В «Зените» то же самое. Как и в «Локомотиве», «Динамо»... В «Спартаке» Литвинова периодически используют в центре обороны. В ЦСКА есть Дивеев. Все!

– Да уж, негусто.

– Шесть первых клубов – и лишь два центральных защитника с российским паспортом!

В последнем товарищеском матче сборной России с Сирией (4:0) в центре обороны национальной команды играли Максим Осипенко («Ростов») и Александр Солдатенков («Крылья Советов»). Последнего по ходу игры заменил Евгений Морозов («Локомотив»).

Ранее в игре Россия – Бруней (11:0) Валерий Карпин выпустил в основе Морозова и Валентина Пальцева («Динамо Мх»).

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