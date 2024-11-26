Губернатор Самарской области: «Если мои слова о коррупции нанесут ущерб «Крыльям», я отвечу»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал защиту «Крыльям Советов».

Ранее глава региона сказал о возможной причастности «Крыльев» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

– Правильно понимаю, что перед заявлением вы заручились поддержкой и не боитесь, что ваши слова повлияют на ситуацию в «Крыльях»?

– Нет, я ни с кем не советовался. Я и помощники узнали ситуацию, но я ни с кем не советовался.

Не сильно понимаю резонанс, который пошел. Все же об этом знают, чего резонировать. Уверен, для команды это не будет препятствием в жизни.

Такая темная структура обычно всегда побеждается. Если команда понесет ущерб, я отвечу.

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