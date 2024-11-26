В РФС прокомментировали слова губернатора Самарской области о долге «Крыльев» за взятки судьям

Российский футбольный союз отреагировал на резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе. Об этом свидетельствует первое уголовное дело в истории России о договорных матчах, инициированное РФС, которое в 2022 году привело к наказанию и отстранению от футбола нескольких арбитров и футбольных функционеров.

Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы.

РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», – говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

«Крылья» занимают 12-е место в РПЛ после 16 туров.

Самарцы набрали 15 очков в текущем чемпионате.

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