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  • В РФС прокомментировали слова губернатора Самарской области о долге «Крыльев» за взятки судьям

В РФС прокомментировали слова губернатора Самарской области о долге «Крыльев» за взятки судьям

26 ноября 2024, 18:19
11

Российский футбольный союз отреагировал на резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

  • Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
  • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе. Об этом свидетельствует первое уголовное дело в истории России о договорных матчах, инициированное РФС, которое в 2022 году привело к наказанию и отстранению от футбола нескольких арбитров и футбольных функционеров.

Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы.

РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», – говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

  • «Крылья» занимают 12-е место в РПЛ после 16 туров.
  • Самарцы набрали 15 очков в текущем чемпионате.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (11)
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...уефан
1732634784
..."А кто это сделал?"(с)...
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Max-Min-vkontakte
1732635140
Никогда такого не было - и вот опять(с))
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Иван Петров 1986
1732635397
Ну устанавливайте.
Ответить
Нуф-Нуф
1732635435
Хотели как лучше, а получилось как всегда. (С).
Ответить
Cleaner
1732638082
Самарский губернатор решил РЕЙТИНГ свой за счет футбола приподнять? Считаю, что если его обвинения не подтвердятся, то нужно в отношении него возбудить дело по обвинению в клевете.
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Garrincha58
1732640960
запустили "утку", а она пролетит, как фанера над Парижем....
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BRO_football
1732641569
Ну а РФС решили строить из себя идиотов, будто бы они не в курсе, ничего не знают и впервые слышат.
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Таарон
1732641703
Давно пора ввести уголовную ответственность судей
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biber.ru
1732643340
Если коррупцию не возможно победить, то её нужно возглавить.
Ответить
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