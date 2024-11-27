Федорищев сказал, что в российском футболе все знают о коррупции в судействе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал свое заявление про коррупцию в судействе в РПЛ.

– [Президент РФС] Александр Дюков узнал от вас? Или с сайтов?

– Абсолютно уверен, тема вызвала интерес, судя по количеству вопросов. Уверен, что в судейском комитете и у него информация есть. Все всe знают. Можно задать вопрос? Вы знали, что судьям платят за результаты?

– Нет, не знал.

– Получается, не зря озвучил эту проблему. Освещали так много, но не знали.

– Это же ответственность. Когда вы заявляете, что кто-то давал 36 миллионов, но вы не отвечаете, кто этот человек.

– Я не знаю всех тонкостей журналисткой работы. Он всегда несет ответственность за что говорит, думает. Задаю этот вопрос, чтобы мы все: уж простите есть простая журналистика взять интервью, а есть болельщицкая.

– Вам не кажется, что после вашего заявления может быть такая же открытость в других сферах?

– У меня нет полномочий и амбиций заниматься профессиональным спортом. Моя задача – навести порядок в хозяйстве. Это моя личная амбиция.

26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

После 16 туров самарцы с 15 очками занимают 12-е место в РПЛ.

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