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  • Федорищев сказал, что в российском футболе все знают о коррупции в судействе

Федорищев сказал, что в российском футболе все знают о коррупции в судействе

27 ноября 2024, 10:27
11

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал свое заявление про коррупцию в судействе в РПЛ.

– [Президент РФС] Александр Дюков узнал от вас? Или с сайтов?

– Абсолютно уверен, тема вызвала интерес, судя по количеству вопросов. Уверен, что в судейском комитете и у него информация есть. Все всe знают. Можно задать вопрос? Вы знали, что судьям платят за результаты?

– Нет, не знал.

– Получается, не зря озвучил эту проблему. Освещали так много, но не знали.

– Это же ответственность. Когда вы заявляете, что кто-то давал 36 миллионов, но вы не отвечаете, кто этот человек.

– Я не знаю всех тонкостей журналисткой работы. Он всегда несет ответственность за что говорит, думает. Задаю этот вопрос, чтобы мы все: уж простите есть простая журналистика взять интервью, а есть болельщицкая.

– Вам не кажется, что после вашего заявления может быть такая же открытость в других сферах?

– У меня нет полномочий и амбиций заниматься профессиональным спортом. Моя задача – навести порядок в хозяйстве. Это моя личная амбиция.

  • 26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.
  • После 16 туров самарцы с 15 очками занимают 12-е место в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (11)
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САДЫЧОК
1732693098
Ну ну 36 миллионов долг за подкуп судей! Вот вам и хваленный Осинькин! Не тренер-а фуфло!
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VVM1964
1732696938
"в российском футболе все знают о коррупции в судействе" - при этом очень стыдно за Зенит, главный источник коррупции и позор российского футбола !!! )...
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Азбука
1732701818
Теперь жду дело за прокуратурой. Остальное бла-бла.
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SLADE2019
1732702053
Непонятно только, какие этот губер цели преследует? Не вчера же на свет люди близкие к футболу на свет народились. Или вокруг футбола все зашибись?
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Борис34684
1732706956
Пока ясно одно, что ничего не ясно. Губер сказал много а доказательств ноль.
Ответить
TIMOTHY
1732715262
А ведь он прав, давно пора вскрыть этот гнойник
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