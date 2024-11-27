Колосков – о коррупционном скандале в российском судействе: «Почему все нагнетают про прокуратуру? Бороться пока не с чем»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил скандал, вызванный резонансным заявлением Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Никто еще не доказал, что в судейском корпусе есть коррупция. Поэтому, бороться пока не с чем. Не читал, что именно сказал губернатор Самарской области. И сам не общался с Федорищевым.

Лучше поговорить с тем же Алаевым. Потому что я понятия не имею, что там происходит. Но почему все сразу начинают нагнетать про следственные органы и прокуратуру? Надо сначала что-то рассказать, а потом это доказать», – сказал Колосков.

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