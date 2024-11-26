Фонбет Кубок России. ЦСКА разгромил «Рубин» (3:0) и прошел в 1/2 финала Пути РПЛ

ЦСКА крупно обыграл «Рубин» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Армейцы дома разгромили соперника со счетом 3:0 благодаря голам Келлвена, Аббосбека Файзуллаева и Тамерлана Мусаева. Все мячи были забиты еще в первом тайме.
Первая игра завершилась нулевой ничьей, поэтому по сумме двух встреч дальше прошел ЦСКА. «Рубин» вылетел в Путь регионов.
Россия. Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи
ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Келлвен, 20; 2:0 – Файзуллаев, 29; 3:0 – Мусаев, 38.
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Источник: «Бомбардир»