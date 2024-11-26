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  • Губерниев отреагировал на слова губернатора Самарской области о коррупции в российском судействе

Губерниев отреагировал на слова губернатора Самарской области о коррупции в российском судействе

26 ноября 2024, 18:56
9

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

  • Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
  • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
  • Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

– Губернатор Самарской области рассказал о «долге» в 36 миллионов рублей для судей. Ваше мнение?

– Если это так, разбираться должны правоохранительные органы и кое‑кто должен сидеть на скамье подсудимых.

– Удивлены, что такое прозвучало от главы региона?

– Как мы видим, государство же ведет последовательную борьбу с коррупцией. И раз такой факт всплыл, люди должны сесть – и те, кто давал, и те, кто брал. 36 миллионов рублей – это особо крупный размер, как мне кажется.

– В предвкушении огромного скандала в российском футболе?

– Ничего не предвкушаю. Я за то, чтобы деньги не воровали и футбол, как и весь спорт, был честным.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Губерниев Дмитрий
Комментарии (9)
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alex1951
1732638552
В России сегодняшней ,коррупция - это не бардак - это такой нонче порядок... Так шо ,дышите ровно.... PS А кто не могет пробашлять ,то сиди на Ж. ровно.... Россия для шустрых, х\жоп ....ну и тд....
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Spartak_forv@
1732638814
Воу-воу,полегче!Так можно и до губернатора дойти!А если вдруг вскроется,что существует колоссальная схема распила бюджетных денег через профессиональные клубы,то что тогда?)Ещё выше замахнетесь?
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Иван Петров 1986
1732639099
В рассеи коррупция это норма.
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Garrincha58
1732640225
Колумб открыл Америку...
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Anton1969
1732642084
Ничего не меняется! Вор на воре сидит и вором погоняет!!! Ещё в 19 веке было сказано!!!
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neveldomha
1732645852
Этим делом должно заниматься ФСБ, а не РФС
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Январь 59
1732647100
Это всегда было даже на уровне любительского футбола, любое первенство города, края области. Но на самом нижнем уровне размеры взяток весьма скромные. Чем выше уровень, тем наверняка выше и размеры заноса денег в карман судейства. Зато если какой то условный Р.Широков избивает судью, это тоже сходит с рук. Видимо может себе позволить, потому как другому судье заплатили больше.
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