Губерниев отреагировал на слова губернатора Самарской области о коррупции в российском судействе

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

– Губернатор Самарской области рассказал о «долге» в 36 миллионов рублей для судей. Ваше мнение?

– Если это так, разбираться должны правоохранительные органы и кое‑кто должен сидеть на скамье подсудимых.

– Удивлены, что такое прозвучало от главы региона?

– Как мы видим, государство же ведет последовательную борьбу с коррупцией. И раз такой факт всплыл, люди должны сесть – и те, кто давал, и те, кто брал. 36 миллионов рублей – это особо крупный размер, как мне кажется.

– В предвкушении огромного скандала в российском футболе?

– Ничего не предвкушаю. Я за то, чтобы деньги не воровали и футбол, как и весь спорт, был честным.

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