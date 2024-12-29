Губерниев сообщил, какой алкогольный напиток будет употреблять в Новый год: «Буду кайфовать!»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев рассказал, как отпразднует Новый год.

«Мое любимое новогоднее блюдо? Овощной салат приправленный оливковым маслом и посыпанный черной солью. Вне зависимости от того Новый год или нет, это мое самое любимое блюдо!

Как планирую встречать 2025-й? Скачусь с горы с бокалом шампанского на курорте «Солнечная долина» в Челябинской области и буду кайфовать!» – сказал комментатор.