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    • Губерниев сообщил, какой алкогольный напиток будет употреблять в Новый год: «Буду кайфовать!»

    Губерниев сообщил, какой алкогольный напиток будет употреблять в Новый год: «Буду кайфовать!»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев рассказал, как отпразднует Новый год.

    «Мое любимое новогоднее блюдо? Овощной салат приправленный оливковым маслом и посыпанный черной солью. Вне зависимости от того Новый год или нет, это мое самое любимое блюдо!

    Как планирую встречать 2025-й? Скачусь с горы с бокалом шампанского на курорте «Солнечная долина» в Челябинской области и буду кайфовать!» – сказал комментатор.

    • Губерниев поддерживает в РПЛ «Локомотив».
    • Журналист работает на «Матч ТВ».
    • Губерниев комментирует биатлон, ведет программу «Все на матч!».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.12.2024 16:43
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1735482636
    ...с бокалом шампанского к челябинским мужикам! Ну-ну)...
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    Каратель помойников
    1735483808
    Губошлепу и бухла не надо,он и так ёпнутый
    Ответить
    Spartak_forv@
    1735483942
    Майонез,он и есть майонез)
    Ответить
    k611
    1735486813
    Не выпускайте его от туда... Сделайте Новый год лучше!
    Ответить
    timon2401
    1735501361
    тут в пору не шампанское пить...а то что как минимум по рецепту выписывают
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    Борис34684
    1735506936
    Да хоть ослиную мочу, нам пох.
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