Новогоднее обращение Канчельскиса к российским футболистам

Андрей Канчельскис обратился к игрокам, выступающим в РПЛ.
«Желаю российским игрокам в новом году не бояться пробовать себя в Европе. И при прочих равных выбирать футбол, а не деньги.
Понятно, что лишь у единиц есть возможность заинтересовать европейские клубы. Вот им и надо цепляться за эти шансы.
Кто именно может уехать? Да тот же Тюкавин, думаю, готов», – сказал Канчельскис.
- В этом сезоне нападающий «Динамо» забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
- Рыночная стоимость Тюкавина – 16 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»