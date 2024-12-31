Новогоднее обращение Канчельскиса к российским футболистам

Андрей Канчельскис обратился к игрокам, выступающим в РПЛ.

«Желаю российским игрокам в новом году не бояться пробовать себя в Европе. И при прочих равных выбирать футбол, а не деньги.

Понятно, что лишь у единиц есть возможность заинтересовать европейские клубы. Вот им и надо цепляться за эти шансы.

Кто именно может уехать? Да тот же Тюкавин, думаю, готов», – сказал Канчельскис.