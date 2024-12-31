Ловчев дал трансферный совет «Спартаку»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев сказал, какого футболиста нужно подписать московскому клубу.
- «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
- У москвичей 6 побед подряд в Премьер-лиге.
«В «Спартаке» защита всегда шла в очередь за нападением. Потому что линия атаки брала на себя всю ответственность за результат и решала судьбу матчей. И в обороне команды всегда были какие-то прорехи.
А потом пришел сербский центральный защитник Неманья Видич и сам наладил игру в обороне – всех расставил по местам и всех научил играть. А потом он ушел в «Манчестер Юнайтед» и вообще оказался звездой мирового уровня.
«Спартаку» сейчас для достижения хорошего результата нужен защитник такого же понимания игры и столь же высокого класса, каким раньше был Видич», – заявил Ловчев.
- Видич был в «Спартаке» с 2004 по 2006 год.
- Он провел 41 матч и забил 4 гола.
- В «Манчестер Юнайтед» защитника продали за 10,5 миллиона евро.
Источник: «Р-Спорт»