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Ловчев дал трансферный совет «Спартаку»

31 декабря 2024, 16:31
6

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев сказал, какого футболиста нужно подписать московскому клубу.

  • «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
  • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
  • У москвичей 6 побед подряд в Премьер-лиге.

«В «Спартаке» защита всегда шла в очередь за нападением. Потому что линия атаки брала на себя всю ответственность за результат и решала судьбу матчей. И в обороне команды всегда были какие-то прорехи.

А потом пришел сербский центральный защитник Неманья Видич и сам наладил игру в обороне – всех расставил по местам и всех научил играть. А потом он ушел в «Манчестер Юнайтед» и вообще оказался звездой мирового уровня.

«Спартаку» сейчас для достижения хорошего результата нужен защитник такого же понимания игры и столь же высокого класса, каким раньше был Видич», – заявил Ловчев.

  • Видич был в «Спартаке» с 2004 по 2006 год.
  • Он провел 41 матч и забил 4 гола.
  • В «Манчестер Юнайтед» защитника продали за 10,5 миллиона евро.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (6)
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oyabun
1735652470
В Спартаке сейчас лучшие ЦЗ в лиге - Бабич и Дуарте. Совет Ловчева совсем не попал.
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Play
1735655372
Совет из разряда - чтобы выигрывать матчи, нужно забивать больше голов, чем соперник.
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DOCTOR PENALTY
1735659538
Игрока уровня Видича вряд ли сейчас можно найти, а вот Осипенко из Ростова очень бы пригодился. ***
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САДЫЧОК
1735663224
Этот Ловчев опустил Спартак в Пердив и теперь спец номер 2 , после опустившего Сельту в 2 ой дивизион Мостового!
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Виктор-Губанков-yandex
1735725081
Не обязательно защитник. Лучше даже опорник. Но где же его взять?
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