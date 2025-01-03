Экс-тренер клуба РПЛ считает, что «Спартаку» будет сложно удержать Угальде

Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«Если Манфред продолжит играть в таком же темпе, «Спартаку» будет сложно его удержать. Он один из ведущих игроков российской лиги, постоянно показывает свои высочайшие качества. В последние 6 месяцев, с того момента как Станкович пришел в команду, Манфред буквально расцвел.

Но такова ситуация и трансферная политика клубов – когда игрок сверкает, он уходит на повышение. И если Угальде будет забивать и дальше, предложения не заставят себя ждать, а дальше уже все будет зависеть от того, захочет ли «Спартак» его сохранить или продать.

Для Угальде важно чувствовать ритм, продолжать забивать и продолжать прогрессировать. Возможно, после полноценных зимних сборов он станет еще лучше», – сказал Илич.