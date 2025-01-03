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    • Экс-тренер клуба РПЛ считает, что «Спартаку» будет сложно удержать Угальде

    Экс-тренер клуба РПЛ считает, что «Спартаку» будет сложно удержать Угальде

    Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

    «Если Манфред продолжит играть в таком же темпе, «Спартаку» будет сложно его удержать. Он один из ведущих игроков российской лиги, постоянно показывает свои высочайшие качества. В последние 6 месяцев, с того момента как Станкович пришел в команду, Манфред буквально расцвел.

    Но такова ситуация и трансферная политика клубов – когда игрок сверкает, он уходит на повышение. И если Угальде будет забивать и дальше, предложения не заставят себя ждать, а дальше уже все будет зависеть от того, захочет ли «Спартак» его сохранить или продать.

    Для Угальде важно чувствовать ритм, продолжать забивать и продолжать прогрессировать. Возможно, после полноценных зимних сборов он станет еще лучше», – сказал Илич.

    • В нынешнем сезоне 22-летний Угальде провел 22 матча за «Спартак», забил 16 голов, отдал 3 передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость костариканца в 15 миллионов евро.
    • Серб Илич возглавлял «Пари НН» с мая по октябрь 2024 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.01.2025 08:40
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    Комментарии (7)
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    VPERDIV SPARTAK
    1735893953
    Бред какой то)) для этого неликвида спам как раз потолок) кому он нужен
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    alefreddy
    1735898336
    никто не удерживает пусть и дальше играет и забивает
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