Агенты Себальоса – об интересе ЦСКА: «Нам ничего не известно, игрок не продается»

В агентстве ML Sports, представляющем интересы вингера «Бока Хуниорс» Эсекиэля Себальоса сообщили, что аргентинский клуб не собирается продавать 22-летнего игрока.
«Нам ничего не известно о предложении ЦСКА. Себальос не продается. И уж тем более за 4 миллиона евро», – заявили в агентстве.
- Ранее в том же агентстве заявили, что Себальос стоит 20-25 миллионов евро.
- Журналист Иван Карпов сообщал, что ЦСКА сделал предложение «Бока Хуниорс» в размере 4 миллионов евро.
- 22-летний Себальос в прошлом сезоне провел за клуб из Буэнос-Айреса 25 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
- Его контракт с «Бока Хуниорс» рассчитан до конца 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 6 миллионов евро.