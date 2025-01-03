Агенты Себальоса – об интересе ЦСКА: «Нам ничего не известно, игрок не продается»

В агентстве ML Sports, представляющем интересы вингера «Бока Хуниорс» Эсекиэля Себальоса сообщили, что аргентинский клуб не собирается продавать 22-летнего игрока.

«Нам ничего не известно о предложении ЦСКА. Себальос не продается. И уж тем более за 4 миллиона евро», – заявили в агентстве.