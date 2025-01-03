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    • Агенты Себальоса – об интересе ЦСКА: «Нам ничего не известно, игрок не продается»

    Агенты Себальоса – об интересе ЦСКА: «Нам ничего не известно, игрок не продается»

    В агентстве ML Sports, представляющем интересы вингера «Бока Хуниорс» Эсекиэля Себальоса сообщили, что аргентинский клуб не собирается продавать 22-летнего игрока.

    «Нам ничего не известно о предложении ЦСКА. Себальос не продается. И уж тем более за 4 миллиона евро», – заявили в агентстве.

    • Ранее в том же агентстве заявили, что Себальос стоит 20-25 миллионов евро.
    • Журналист Иван Карпов сообщал, что ЦСКА сделал предложение «Бока Хуниорс» в размере 4 миллионов евро.
    • 22-летний Себальос в прошлом сезоне провел за клуб из Буэнос-Айреса 25 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
    • Его контракт с «Бока Хуниорс» рассчитан до конца 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 6 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.01.2025 12:29
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1735899351
    "Туман трансферной *****" сгущается...
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    Таврида
    1735916684
    Пусть в Боке с такой статой маринуется, и так балласта набрали.
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