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    Шишкин сказал, нужен ли Промес «Спартаку»

    Бывший защитник «Спартака», «Крыльев Советов», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Роман Шишкин считает, что главному тренеру красно‑белых Деяну Станковичу стоит серьезно задуматься о возвращении экс‑вингера столичной команды Квинси Промеса.

    – Промес, играющий сейчас в Дубае, нужен «Спартаку»?

    – Надо спрашивать нынешнего тренера. Как он видит его в своей системе. Футболист топовый, все его знают. У каждого свое время, он дважды хорошо играл в России, но момент непростой.

    Я бы на месте Станковича серьезно подумал насчет Квинси. Это личность, лидер команды. Сейчас есть свои лидеры в лице Барко и Бабича. Наверное, стоит принимать решение руководству и тренеру. На бумаге и связка Винисиус‑Мбаппе‑Родриго выглядит сумасшедше.

    У Промеса не совсем маленькая зарплата, плюс неизвестно, как на нем сказалась вся ситуация. Прошел уже почти год.

    • Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
    • В марте прошлого года Промес не смог уехать из ОАЭ после сбора со «Спартаком».
    • Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
    • Летом у Промеса истек контракт со «Спартаком». Сейчас он играет за клуб «Юнайтед» из Дубая.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.01.2025 13:27
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    Комментарии (9)
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    andr45
    1735900907
    Бывший защитник, бывший тренеришка, бывший советник, .... - одни бывшие((
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    DOCTOR PENALTY
    1735901657
    У нас погоду сейчас делают другие люди, про Промеса пора забыть. *
    Ответить
    ПалкоВводецъ007
    1735901669
    Многие распространители наркоты мечтают видеть наркооптовика.
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    Тинез Розоп
    1735902009
    год Новый , а сайт всё так же на провокациях...
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    ...уефан
    1735907320
    ...следуя шишкинской логике, то Виллиан Жозе на своем месте и Промес ему не конкурент)...
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