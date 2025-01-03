Шишкин сказал, нужен ли Промес «Спартаку»

Бывший защитник «Спартака», «Крыльев Советов», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Роман Шишкин считает, что главному тренеру красно‑белых Деяну Станковичу стоит серьезно задуматься о возвращении экс‑вингера столичной команды Квинси Промеса.

– Промес, играющий сейчас в Дубае, нужен «Спартаку»?

– Надо спрашивать нынешнего тренера. Как он видит его в своей системе. Футболист топовый, все его знают. У каждого свое время, он дважды хорошо играл в России, но момент непростой.

Я бы на месте Станковича серьезно подумал насчет Квинси. Это личность, лидер команды. Сейчас есть свои лидеры в лице Барко и Бабича. Наверное, стоит принимать решение руководству и тренеру. На бумаге и связка Винисиус‑Мбаппе‑Родриго выглядит сумасшедше.

У Промеса не совсем маленькая зарплата, плюс неизвестно, как на нем сказалась вся ситуация. Прошел уже почти год.