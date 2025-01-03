Шишкин сказал, нужен ли Промес «Спартаку»

Бывший защитник «Спартака», «Крыльев Советов», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Роман Шишкин считает, что главному тренеру красно‑белых Деяну Станковичу стоит серьезно задуматься о возвращении экс‑вингера столичной команды Квинси Промеса.
– Промес, играющий сейчас в Дубае, нужен «Спартаку»?
– Надо спрашивать нынешнего тренера. Как он видит его в своей системе. Футболист топовый, все его знают. У каждого свое время, он дважды хорошо играл в России, но момент непростой.
Я бы на месте Станковича серьезно подумал насчет Квинси. Это личность, лидер команды. Сейчас есть свои лидеры в лице Барко и Бабича. Наверное, стоит принимать решение руководству и тренеру. На бумаге и связка Винисиус‑Мбаппе‑Родриго выглядит сумасшедше.
У Промеса не совсем маленькая зарплата, плюс неизвестно, как на нем сказалась вся ситуация. Прошел уже почти год.
- Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- В марте прошлого года Промес не смог уехать из ОАЭ после сбора со «Спартаком».
- Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
- Летом у Промеса истек контракт со «Спартаком». Сейчас он играет за клуб «Юнайтед» из Дубая.