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    • Слуцкий перечислил свои претензии к футбольным комментаторам

    Слуцкий перечислил свои претензии к футбольным комментаторам

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сказал, что его не устраивает в работе российских футбольных комментаторов.

    «У меня основная претензия – к уровню голой квалификации. Вы должны ее бесконечно ее повышать. Как и все. Футболисты должны повышать квалификацию, тренеры должны повышать квалификацию. И мы все ошибаемся. Мы все пытаемся работать лучше. И мы все готовы к критике. Вы такие же члены футбольного сообщества. Первая претензия – много фактических ошибок.

    Вторая претензия – моя личная. Я не чувствую, что футбольные комментаторы... Как в «Маугли» – мы с тобой одной крови. Я не чувствую поддержки от них. Например, я чувствую, что в хоккее это единство – комментатор хвалит продукт, тренер хвалит продукт, канал пытается, то есть все заинтересованы.

    Я не чувствую от комментаторов, и вообще от журналистов, вот этого единства. Все время попытка как-то найти, за что-то зацепиться, любое интервью – это провокационное вопросы. Это всегда, как я называю, парковочная журналистка – бегают, что-то спрашивают. Футболисты и тренеры не чувствуют, что мы в одной индустрии», – сказал Слуцкий.

    • Ранее главный тренер «Ростова» и Валерий Карпин выразил мнение, что комментаторы должны избегать оценки действий футболистов во время репортажей на федеральном телевидении.
    • С июля 2016 года по декабрь 2017-го Карпин работал редактором футбольных трансляций на «Матч ТВ».

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    Источник: YouTube-канал «Okko Спорт»

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    03.01.2025 10:57
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    Комментарии (7)
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    Foxitkuban
    1735896300
    По делу
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    bset
    1735896410
    При всей клоунаде, в интеллекте Леониду Викторовичу не откажешь. Все по факту разложил.
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    NewLife
    1735897688
    Слуцкий: хвалите и поддерживайте, хвалите и поддерживайте. Вот до такого умопомрачения доводит дружба с зюбой. КВНщик забыл, что Россия это не Китай.
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    Интерес
    1735899309
    Так они и есть "в другой индустрии",представители второй древнейшей профессии. Кроме этого,среди нет ВООБЩЕ поклонников и ценителей российского(советского,или,точнее-отечественного) футбола.Что бы они не комментировали,всё равно скатываются("в рисунках и примерах")к зарубежному футболу прошлого и настоящего. Можете себе представить это в исполнении комментаторов прошлого? Российский футбол для них-ОБЯЗАННОСТЬ,площадка для самопрезентации и прокорма,а душа-там.Прочем,как и у многих интернет -болельщиков,с лёгкостью оперирующих категориями "наша "Барселона",мой "Ливерпуль"...Раньше я задавал вопрос "А сколько у тебя акций этого клуба?",а потом перестал,в связи с бесполезностью дискуссии.
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    belkownata
    1735900172
    Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 12 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «серебряный прогноз сайт». МАТЧ ТВ о них говорит.
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    FCSpartakM
    1735900778
    Ну на счет квалификации он прав, тот же самый Черданец сам признался, что подзабил на подготовку к матчам.
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    DOCTOR PENALTY
    1735902248
    Вот она взаимная любовь "не разлей вода", *****!
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