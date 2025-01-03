Агенты назвали цену на Себальоса для ЦСКА

В агентстве Ml Sports, представляющем интересы вингера «Бока Хуниорс» Эсекьеля Себальоса, ответили на вопрос о возможном переходе игрока в ЦСКА.
«С нами по поводу возможного трансфера никто не связывался. На наш взгляд, «Бока» не продаст Себальоса ни за 10, ни за 15, ни за 20 миллионов. К тому же клуб выступает на клубном ЧМ и в Кубке Либертадорес. Такие футболисты стоят на рынке 20-25 миллионов», – сообщили в агентстве.
- Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ЦСКА сделал предложение «Бока Хуниорс» в размере 4 миллионов евро.
- 22-летний Себальос в прошлом сезоне провел за клуб из Буэнос-Айреса 25 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
- Его контракт с «Бока Хуниорс» рассчитан до конца 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 6 миллионов евро.