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    Агенты назвали цену на Себальоса для ЦСКА

    В агентстве Ml Sports, представляющем интересы вингера «Бока Хуниорс» Эсекьеля Себальоса, ответили на вопрос о возможном переходе игрока в ЦСКА.

    «С нами по поводу возможного трансфера никто не связывался. На наш взгляд, «Бока» не продаст Себальоса ни за 10, ни за 15, ни за 20 миллионов. К тому же клуб выступает на клубном ЧМ и в Кубке Либертадорес. Такие футболисты стоят на рынке 20-25 миллионов», – сообщили в агентстве.

    • Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ЦСКА сделал предложение «Бока Хуниорс» в размере 4 миллионов евро.
    • 22-летний Себальос в прошлом сезоне провел за клуб из Буэнос-Айреса 25 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
    • Его контракт с «Бока Хуниорс» рассчитан до конца 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 6 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.01.2025 10:06
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    Комментарии (6)
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    Marshall1956
    1735892315
    92 матча 9 мячей и 20 миллионов )))спайс плохая штука)
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    R_a_i_n
    1735892407
    Ну-ну...
    Ответить
    Цугундeр
    1735894021
    Добавить твёрдый знак к фамилии..С .и бальос.. И надо брать за полтос.)
    Ответить
    Красногвардейчик
    1735895340
    Пусть покупают у нас Рошу за 40....и без базара махнёмся)
    Ответить
    Foxitkuban
    1735895977
    Ну и где они "назвали цену"? Бомбардир как всегда...
    Ответить
    ...уефан
    1735896394
    ..."Я от дедушки ушёл Я от бабушки ушёл"(с)... Ну, а далее, адаптация по тексту и фамилии)...
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