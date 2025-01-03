Агенты назвали цену на Себальоса для ЦСКА

В агентстве Ml Sports, представляющем интересы вингера «Бока Хуниорс» Эсекьеля Себальоса, ответили на вопрос о возможном переходе игрока в ЦСКА.

«С нами по поводу возможного трансфера никто не связывался. На наш взгляд, «Бока» не продаст Себальоса ни за 10, ни за 15, ни за 20 миллионов. К тому же клуб выступает на клубном ЧМ и в Кубке Либертадорес. Такие футболисты стоят на рынке 20-25 миллионов», – сообщили в агентстве.