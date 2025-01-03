Колосков назвал условие, при котором Пьянич будет одним из лучших игроков в РПЛ

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру полузащитника Миралема Пьянича за ЦСКА.
«Нормально посмотреть на Пьянича в этом сезоне нам удалось только в нескольких играх, поэтому трудно как-то оценивать его переход в ЦСКА. Как мировая звезда он себя точно нигде пока не проявил. Ничего сверхъестественного он не показал. Да и не мог он ничего такого показать, потому что был просто не в форме.
Его способности и потенциал известен. В данном случае футболиста никакому мастерству учить не нужно, нужно, чтобы он был в хороших физических кондициях. Если Пьянич будет в хорошей форме, значит, будет одним из лучших футболистов лиги», – сказал Колосков.
- 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента в сентябре.
- Он провел за московский клуб 11 матчей и сделал 1 голевой пас.
- Контракт боснийца с красно-синими рассчитан до лета 2025 года и может быть продлeн ещe на один сезон.