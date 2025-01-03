Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Колосков назвал условие, при котором Пьянич будет одним из лучших игроков в РПЛ

    Колосков назвал условие, при котором Пьянич будет одним из лучших игроков в РПЛ

    Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру полузащитника Миралема Пьянича за ЦСКА.

    «Нормально посмотреть на Пьянича в этом сезоне нам удалось только в нескольких играх, поэтому трудно как-то оценивать его переход в ЦСКА. Как мировая звезда он себя точно нигде пока не проявил. Ничего сверхъестественного он не показал. Да и не мог он ничего такого показать, потому что был просто не в форме.

    Его способности и потенциал известен. В данном случае футболиста никакому мастерству учить не нужно, нужно, чтобы он был в хороших физических кондициях. Если Пьянич будет в хорошей форме, значит, будет одним из лучших футболистов лиги», – сказал Колосков.

    • 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента в сентябре.
    • Он провел за московский клуб 11 матчей и сделал 1 голевой пас.
    • Контракт боснийца с красно-синими рассчитан до лета 2025 года и может быть продлeн ещe на один сезон.

    Новости по теме
    Пьянич хочет закончить карьеру в ЦСКА 6
    Реакция «Ариса» на новость об интересе к Пьяничу 2
    Экс-тренер сборной России: «Пьянич не оправдывает перехода в ЦСКА и статуса мировой звезды» 3
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2025 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1735891389
    Найти средство Макропулоса,напоить им Пьянича,омолодив лет на 10.Да и то ,не уверен,что его игровой стиль подошёл бы ЦСКА.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 