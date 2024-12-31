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Ловчев разнес Абаскаля: «Опустился ниже плинтуса»

31 декабря 2024, 14:28
7

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев остался недоволен резонансным высказыванием Гильермо Абаскаля.

  • Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.
  • Абаскаля уволили в апреле.
  • Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

«Абаскаль – нескромный, зазнавшийся и ничего никому не доказавший человек. Таких вообще не надо привозить в Россию.

Я работал с разными именитыми тренерами, но они никогда такого себе не позволяли. Каррера принял команду после Дмитрия Аленичева и сразу выиграл чемпионат. Вспомните, Дмитрий хоть раз сказал что‑то подобное про багаж?

Только мы эксперты говорили про это, но сам Дмитрий – никогда. Каррера говорил про это? Нет, конечно. Для меня Абаскаль после этих слов опустился ниже плинтуса», – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Ловчев Евгений
Комментарии (7)
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Тинез Розоп
1735644789
Наталья , почему Вы не уследили? Он на балконе фанфурик прячет…
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ivany4
1735645455
Абаскаль принял команду на 10 месте, и за год выиграл бронзу. При этом не заметил, кто такой Ловчев и какой из него эксперт.))
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andr45
1735646993
Женя, какой ты к черту експерт))) О КАРРЕРЕ «Он совершает ошибки раз за разом. Я уже несколько раз видел его в игре. У меня возникает только один вопрос: кто привез этого человека в «Спартак»? О ПРОМЕСЕ «Для многих красно-белых болельщиков Промес топ-игрок. Я не понимаю, почему это так» О БАКАЕВЕ «Для «Спартака» уход Бакаева станет потерей. Для меня — Бакаев единственный, кто разгоняет атаку «красно-белых», может обыграть, он лучший атакующий игрок «Спартака». О ДЖИКИИ «Не могу понять, что сейчас происходит. Почему он не играет? У него есть опыт, определённый уровень качества, который подтвержден годами.» О СОБОЛЕВЕ «Думаю, в какой-то степени «Спартак» мог спровоцировать то, что Соболев начал смотреть на сторону»
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andr45
1735648093
Ловчев, играл за «Спартак» с 1969 по 1978 г. В эти годы «Спартак» только один раз становился чемпионом, один раз серебряным и бронзовым призером. С 1972 по 1976 г. болтался между 6 и 11 местом) В 1976 г. «Спартак», возглавляемый спартаковцем КРУТИКОВЫМ, с треском вылетел в первую лигу. Так что Ловчеву следует обернуться и вспомнить о «достижениях» клуба в тот период, когда он в нем числился
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rash1959
1735648744
Ловчев «Опустился ниже плинтуса»....
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zigbert
1735652753
Ну а что можно ждать от Ловчева? От него идет постоянная критика в адрес Спартака и поиск виновных.
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