Ловчев разнес Абаскаля: «Опустился ниже плинтуса»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев остался недоволен резонансным высказыванием Гильермо Абаскаля.
- Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.
- Абаскаля уволили в апреле.
- Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.
«Абаскаль – нескромный, зазнавшийся и ничего никому не доказавший человек. Таких вообще не надо привозить в Россию.
Я работал с разными именитыми тренерами, но они никогда такого себе не позволяли. Каррера принял команду после Дмитрия Аленичева и сразу выиграл чемпионат. Вспомните, Дмитрий хоть раз сказал что‑то подобное про багаж?
Только мы эксперты говорили про это, но сам Дмитрий – никогда. Каррера говорил про это? Нет, конечно. Для меня Абаскаль после этих слов опустился ниже плинтуса», – сказал Ловчев.
Источник: «Матч ТВ»