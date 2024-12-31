Ловчев разнес Абаскаля: «Опустился ниже плинтуса»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев остался недоволен резонансным высказыванием Гильермо Абаскаля.

Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.

Абаскаля уволили в апреле.

Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

«Абаскаль – нескромный, зазнавшийся и ничего никому не доказавший человек. Таких вообще не надо привозить в Россию.

Я работал с разными именитыми тренерами, но они никогда такого себе не позволяли. Каррера принял команду после Дмитрия Аленичева и сразу выиграл чемпионат. Вспомните, Дмитрий хоть раз сказал что‑то подобное про багаж?

Только мы эксперты говорили про это, но сам Дмитрий – никогда. Каррера говорил про это? Нет, конечно. Для меня Абаскаль после этих слов опустился ниже плинтуса», – сказал Ловчев.