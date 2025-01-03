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    Амарал объяснил введение потолка зарплат в «Спартаке»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, почему в клубе был установил верхний лимит зарплат при переговорах с новыми игроками.

    «Когда дело касалось футбола, нам всегда приходилось отчитываться и запрашивать разрешение у генерального директора и, следовательно, у совета директоров, который давал окончательное одобрение.

    Генеральный директор [Олег Малышев] был моим непосредственным начальником, а также отвечал за области, которые меня не так сильно касались, – маркетинг и коммерческую сферу.

    Я также предложил создать справедливую шкалу заработной платы. Я почувствовал необходимость ее создания, потому что в России хорошо платят игрокам, но в этом должна быть структура.

    Игрок, пришедший в клуб в качестве ключевого игрока, не может получать такую ​​же зарплату, как другой, пришедший в качестве игрока ротации. Должна быть эта шкала заработной платы.

    Этот проект, который я создал в клубе, имел смысл для меня и для правления, потому что именно они вкладывают деньги. Мы все хотим, чтобы игрок был как можно дешевле и лучше.

    Но нужно было с чего-то начинать, и мы начали с создания системы категорий внутри состава, где каждый игрок имел бы зарплату, соответствующую его статусу, и некоторые бонусы. Затем он мог стать ключевым игроком, если клуб оценит его заслуги», – сказал Амарал в интервью Maisfutebol.

    • Сообщалось, что введенный лимит составляет 2,5 миллиона евро в год.
    • Амарал работал спортивным директором «Спартака» с 1 января по 10 ноября 2024 года.

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    Источник: Спортс''

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    03.01.2025 08:47
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    Комментарии (4)
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    Benifacto
    1735883982
    начальник начальников))))и сколько их)))))начальник не позволял директору))))))во хохма
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    Валя Ромашина
    1735889250
    Необходимо активно привлекать мигрантов из средний Азии . Они за 30 тыс. деревянных . Выиграют все титулы
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    VPERDIV SPARTAK
    1735893850
    С неустойками разберитесь) на одних неустойках уже можно было крышу строить на стадионе
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    alefreddy
    1735897758
    лимит это хорошо а вот балласт после себя большой оставил
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