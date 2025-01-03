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    • Амарал оценил финансовую конкуренцию «Спартака» с «Зенитом»

    Амарал оценил финансовую конкуренцию «Спартака» с «Зенитом»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал в интервью Maisfutebol сказал, что московский клуб может конкурировать с «Зенитом», хотя тратит на зарплаты меньшие деньги.

    – Если вы спросите меня, завершена ли моя работа на посту спортивного директора в «Спартаке», я отвечу: нет. Потому что работа заключалась в гораздо большем, чем просто создание команды. Это система, процесс. «Спартак» отстает на два очка, и в единственной игре против «Зенита» у них дома мы были гораздо ближе к победе, чем к поражению.

    Мы провели отличную игру и доминировали над «Зенитом». Мы проиграли дома «Краснодару» со счетом 3:0, но отлично ответили, выиграв также 3:0 на выезде. Уверен, что эта команда с этим тренером сможет побороться за три очка с любой командой.

    Я бы не сказал, что это уже идеальная команда, способная стабильно побеждать на протяжении нескольких лет, но фундамент заложен, и я верю и надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне.

    – С точки зрения финансов «Спартак» также настолько близок к «Зениту»?

    По финансовой мощи, считаю, «Спартак» может конкурировать с «Зенитом». Но уровень зарплат и инвестиций отличается. Но я не думаю, что титулы можно выиграть только с мешками денег. Это процесс, логика в решениях. Хоть «Спартак» и не вкладывает в зарплаты, как «Зенит», но может с ними конкурировать в плане команды, структуры состава и футбола.

    • «Спартак» занимает в РПЛ 2-е место с 37 очками после 18 туров и отставанием в 2 балла от лидера.
    • Амарал работал спортивным директором клуба с 1 января по 10 ноября 2024 года.

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    Источник: Спортс''

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    03.01.2025 09:13
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    Комментарии (11)
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    ПалкоВводецъ007
    1735887386
    Спрамтак давно по финансам почти вровень с Зенитом. А вот по игре у них пропасть. Свинарня ежегодно агентов заваливает мазутным баблом, скупая весь европейский неликвид и многие года они тащатся на 6 месте .
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    VPERDIV SPARTAK
    1735893712
    Мечтатель Акмарал) что-то много амарала за последнее время
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    Цугундeр
    1735894326
    Во чешет..) Видимо, последний транш не доехал до амарального гения ,поднявшего рабов с колен .
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    Foxitkuban
    1735895865
    Каждый год говорят, что "фундамент заложен". Долгострой какой-то.
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    alefreddy
    1735898121
    конкурировать по деньгам со сборной латинос тяжело будет
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    FCSpartakM
    1735901037
    Вот и ответил Амарал всем псевдо экспертам, которые утверждают про равные фин возможности. Никто таких зарплат как в зените тут не дадут. Никто тут не заплатит больше 20 млн за трансфер, когда 15+ это исключения из правил.
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