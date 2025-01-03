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    • В «Ростове» высказались относительно возможного ухода Осипенко

    В «Ростове» высказались относительно возможного ухода Осипенко

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию о переговорах с «Краснодаром» по переходу защитника Максима Осипенко.

    «Информация о том, что с «Ростовом» обсуждают трансфер Максима Осипенко в «Краснодар», не соответствует действительности», – сказал Рыскин.

    • Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Краснодар» готов заплатить за игрока до 5 миллионов евро.
    • 30-летний Осипенко провел в этом чемпионате России 18 матчей, забил 6 голов, отдал 4 передачи.
    • Он является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ среди защитников.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.01.2025 12:00
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    Комментарии (2)
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    NewLife
    1735898102
    Игроки быков выше уровнем)
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    Интерес
    1735899669
    "Осипенко не продаётся" Вроде.Пока.Столь дёшево.
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