В «Ростове» высказались относительно возможного ухода Осипенко

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию о переговорах с «Краснодаром» по переходу защитника Максима Осипенко.

«Информация о том, что с «Ростовом» обсуждают трансфер Максима Осипенко в «Краснодар», не соответствует действительности», – сказал Рыскин.