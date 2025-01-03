В «Ростове» высказались относительно возможного ухода Осипенко

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию о переговорах с «Краснодаром» по переходу защитника Максима Осипенко.
«Информация о том, что с «Ростовом» обсуждают трансфер Максима Осипенко в «Краснодар», не соответствует действительности», – сказал Рыскин.
- Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Краснодар» готов заплатить за игрока до 5 миллионов евро.
- 30-летний Осипенко провел в этом чемпионате России 18 матчей, забил 6 голов, отдал 4 передачи.
- Он является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ среди защитников.