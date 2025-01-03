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    Бубнов определил три лучших трансфера РПЛ в 2024 году

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов назвал лучшие трансферы клубов РПЛ прошлого сезона.

    «В любом клубе РПЛ можно отыскать удачные и не слишком удачные трансферы в 2024 году. Тут ещe стоило бы уточнить, что можно считать удачным. Пригласили игрока для ротации, он может толком и не играть, сидеть на скамейке, но ведь нельзя назвать это трансферной неудачей.

    Стоимость тоже не всегда подходящий критерий – где-то можно «попасть на бабки», тут вроде бы всe очевидно. Но всe же, на мой взгляд, не совсем верно судить об этом именно по количеству потраченных денег.

    Если говорить об удачных трансферах года, то в первую очередь назвал бы новичка «Зенита» Максима Глушенкова, перебравшегося из «Локомотива», и новичка «Спартака» Эсекьеля Барко, сменившего «Ривер Плейт» на российский клуб. Оба быстро адаптировались, вписались в состав, стали ведущими игроками и приносят большую пользу.

    Третьим в эту компанию поставил бы Артeма Дзюбу. Тут, правда, нужно сделать оговорки. Глушенков и Барко могли бы усилить любой наш топ-клуб, Артeм шестерке лидеров не особо интересен. Всe же возраст, да и другие моменты.

    В нижней восьмeрке подошeл бы, пожалуй, всем, выбрал в итоге «Акрон». В меру возможностей пользу приносит, в клубе довольны, сам футболист счастлив, чуть ли не слeзы льeт.

    В принципе удачными можно назвать переходы Лунeва, Пальцева, Латышонка, Кругового, Воробьeва, Севикяна, Заболотного, Сако. Все они полезны новым командам. Но если говорить о тройке лучших, то мой выбор – Глушенков, Барко и Дзюба», – написал Бубнов.

    • Сумма трансфера 25-летнего Глушенкова в «Зенит» составила 6,3 миллиона евро.
    • За переход 25-летнего Барко «Спартак» заплатил 14 миллионов евро.
    • 36-летний Дзюба перебрался в «Акрон» на правах свободного агента.

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    Источник: Sportbox.ru

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    03.01.2025 07:50
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    Комментарии (11)
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    oyabun
    1735880855
    Я бы ещё добавил очень удачный трансфер Лусиано в Зенит.
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    ПалкоВводецъ007
    1735887884
    Глушенков, Лусиано и Латышонок. Топ 3 трансфера Зенита. Если бы не травма первого, не игравшего половину матчей 1 круга наверняка был бы лидером по забитым голам и Зенит не плёлся бы вторым. Да и Серёжа почему то не всегда ставит в стартовый состав Лусиано, который на голову сильнее всех нападающих Зенита.
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    rash1959
    1735891345
    А почему про соболя ни слова. Это САМЫЙ лучший трансфер ... для Спартака.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1735897348
    А угальдон где)
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    alefreddy
    1735898637
    в тройке должен быть дельфин
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    zigbert
    1735917818
    Дзюба тут пожалуй лишний.
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