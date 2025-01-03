Бубнов определил три лучших трансфера РПЛ в 2024 году

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов назвал лучшие трансферы клубов РПЛ прошлого сезона.

«В любом клубе РПЛ можно отыскать удачные и не слишком удачные трансферы в 2024 году. Тут ещe стоило бы уточнить, что можно считать удачным. Пригласили игрока для ротации, он может толком и не играть, сидеть на скамейке, но ведь нельзя назвать это трансферной неудачей.

Стоимость тоже не всегда подходящий критерий – где-то можно «попасть на бабки», тут вроде бы всe очевидно. Но всe же, на мой взгляд, не совсем верно судить об этом именно по количеству потраченных денег.

Если говорить об удачных трансферах года, то в первую очередь назвал бы новичка «Зенита» Максима Глушенкова, перебравшегося из «Локомотива», и новичка «Спартака» Эсекьеля Барко, сменившего «Ривер Плейт» на российский клуб. Оба быстро адаптировались, вписались в состав, стали ведущими игроками и приносят большую пользу.

Третьим в эту компанию поставил бы Артeма Дзюбу. Тут, правда, нужно сделать оговорки. Глушенков и Барко могли бы усилить любой наш топ-клуб, Артeм шестерке лидеров не особо интересен. Всe же возраст, да и другие моменты.

В нижней восьмeрке подошeл бы, пожалуй, всем, выбрал в итоге «Акрон». В меру возможностей пользу приносит, в клубе довольны, сам футболист счастлив, чуть ли не слeзы льeт.

В принципе удачными можно назвать переходы Лунeва, Пальцева, Латышонка, Кругового, Воробьeва, Севикяна, Заболотного, Сако. Все они полезны новым командам. Но если говорить о тройке лучших, то мой выбор – Глушенков, Барко и Дзюба», – написал Бубнов.