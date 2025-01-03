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    Ловчев назвал событие года в российском футболе

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев выделил самое важное событие в российском футболе в 2024 году.

    «Лучшее событие года в российском футболе – появление такого игрока как Батраков. Сейчас, когда мы не играем в международных турнирах, вдруг появляется такой парень.

    Это говорит о том, что футбол это не только поля, тренеры. Футбол это еще и количество, из которого порой появляется качество», – сказал Ловчев.

    • Батракову в июне исполнилось 19 лет.
    • Он дебютировал за главную команду «Локомотива» в марте.
    • С тех пор Алексей забил 12 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.

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    Источник: Sport24

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    03.01.2025 13:50
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    Комментарии (6)
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    ПалкоВводецъ007
    1735904528
    Событие года это середняк, который долез аж до 3 места.
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    ScarlettOgusania
    1735905095
    Кахигао - новый спортдиректор Спартака!
    Ответить
    NewLife
    1735908275
    Я думал победа нашей сборной над.........
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    zigbert
    1735915055
    Это событие больше относится к Локомотиву чем ко всему российскому футболу.
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