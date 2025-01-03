Ловчев назвал событие года в российском футболе

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев выделил самое важное событие в российском футболе в 2024 году.

«Лучшее событие года в российском футболе – появление такого игрока как Батраков. Сейчас, когда мы не играем в международных турнирах, вдруг появляется такой парень.

Это говорит о том, что футбол это не только поля, тренеры. Футбол это еще и количество, из которого порой появляется качество», – сказал Ловчев.