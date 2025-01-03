Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Мусаев назвал самое запоминающееся событие года для «Краснодара»

    Мусаев назвал самое запоминающееся событие года для «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал самое запоминающееся событие прошлого года для своей команды.

    «Самое запоминающееся событие 2024 года – победа над «Зенитом». Мы долго не могли к ней прийти. Наша победная серия из 11 матчей. И вообще серия без поражений, которая длилась с мая по 1 декабря. Всe это – большие события. Это очень сложно сделать. Много рекордов переписали. И мы очень этим гордимся!» – сказал Мусаев.

    • В матче 10-го тура 28 сентября «Краснодар» победил «Зенит» со счетом 2:0.
    • «Быки» лидируют в текущем сезоне РПЛ с 39 очками после 18 туров, опережая петербуржцев по результату личной встречи.

    Новости по теме
    «Ривер Плейт» заинтересовался игроком «Краснодара»
    Бубнов оценил шансы участников чемпионской гонки РПЛ 12
    Журавель назвал лучший матч 2024 года
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2025 12:38
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1735899734
    ТОлько в нужный момент сдуваетесь.Будем ждать очередной попытки.
    Ответить
    belkownata
    1735900160
    Зачем вы ведётесь на однодневные телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «серебряный прогноз сайт» Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.
    Ответить
    Project Бабангида
    1735900656
    а 0:3 народного промысла? как этот свежачёк из памяти выпал?
    Ответить
    subbotaspartak
    1735912162
    Сдали одно чемпионство и задвигают следующее
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 