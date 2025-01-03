Мусаев назвал самое запоминающееся событие года для «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал самое запоминающееся событие прошлого года для своей команды.

«Самое запоминающееся событие 2024 года – победа над «Зенитом». Мы долго не могли к ней прийти. Наша победная серия из 11 матчей. И вообще серия без поражений, которая длилась с мая по 1 декабря. Всe это – большие события. Это очень сложно сделать. Много рекордов переписали. И мы очень этим гордимся!» – сказал Мусаев.