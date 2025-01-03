Амарал рассказал, как потеря Промеса повлияла на «Спартак»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал в интервью Maisfutebol рассказал, как относится к бывшему вингеру клуба 32-летнему Квинси Промесу.
– После того как «Спартак» подписал Угальде, команда потеряла одного из своих лучших игроков – Квинси Промеса, который был арестован в Дубае после осуждения за торговлю наркотиками.
– Прежде всего, важно сказать, что Квинси, насколько я его знал, – это замечательный человек и профессионал высочайшего уровня, с очевидным талантом и соревновательным духом, за которым было приятно наблюдать.
Это была очень сложная ситуация – потерять игрока, который, по моему мнению, был не только лучшим в «Спартаке», но и лучшим игроком чемпионата. И это произошло за два-три дня до возобновления соревнований, причем сразу с матчем против «Зенита» в Санкт-Петербурге.
Мы провели предсезонку, основываясь на игровой идее, в которой Квинси, безусловно, был одной из ключевых фигур команды. Он составил очень хорошую пару с Угальде, потому что между ними с самого начала была сильная связь. Потеря такого игрока оставила след.
Затем возник вопрос, кто заменит Квинси. Я говорил тогда и повторяю сейчас: заменить его было невозможно. Игрока такого уровня и с таким личным и профессиональным контекстом найти нельзя. Я надеюсь, что его личные дела наладятся, потому что он заслуживает, чтобы все прояснилось в лучшую сторону.
- Прошлой зимой Промес не смог уехать из ОАЭ после сбора со «Спартаком».
- Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
- Летом у Промеса истек контракт со «Спартаком». Сейчас он играет за клуб «Юнайтед» из Дубая.