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    Амарал рассказал, как потеря Промеса повлияла на «Спартак»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал в интервью Maisfutebol рассказал, как относится к бывшему вингеру клуба 32-летнему Квинси Промесу.

    – После того как «Спартак» подписал Угальде, команда потеряла одного из своих лучших игроков – Квинси Промеса, который был арестован в Дубае после осуждения за торговлю наркотиками.

    – Прежде всего, важно сказать, что Квинси, насколько я его знал, – это замечательный человек и профессионал высочайшего уровня, с очевидным талантом и соревновательным духом, за которым было приятно наблюдать.

    Это была очень сложная ситуация – потерять игрока, который, по моему мнению, был не только лучшим в «Спартаке», но и лучшим игроком чемпионата. И это произошло за два-три дня до возобновления соревнований, причем сразу с матчем против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

    Мы провели предсезонку, основываясь на игровой идее, в которой Квинси, безусловно, был одной из ключевых фигур команды. Он составил очень хорошую пару с Угальде, потому что между ними с самого начала была сильная связь. Потеря такого игрока оставила след.

    Затем возник вопрос, кто заменит Квинси. Я говорил тогда и повторяю сейчас: заменить его было невозможно. Игрока такого уровня и с таким личным и профессиональным контекстом найти нельзя. Я надеюсь, что его личные дела наладятся, потому что он заслуживает, чтобы все прояснилось в лучшую сторону.

    • Прошлой зимой Промес не смог уехать из ОАЭ после сбора со «Спартаком».
    • Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
    • Летом у Промеса истек контракт со «Спартаком». Сейчас он играет за клуб «Юнайтед» из Дубая.

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    Источник: Спортс''

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    03.01.2025 12:08
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    Комментарии (64)
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    Тинез Розоп
    1735895775
    Пока не набежали дурни и не начали обзывать Квинси наркобароном, спешу напомнить. Вспомните через какой город заходят наркотики в страну. И в каком городе всё заложено в соли и мифе…
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1735898122
    В российском футболе наркоторговцам не место !
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1735899105
    Стыдно за секту и их элитных хряков укрывателей барыг
    Ответить
    Интерес
    1735899607
    Ещё и "домашний насильник" и "наркодилер"! Сколько талантов в одном человеке!!!И до сих пор в бегах,на воле.
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    DOCTOR PENALTY
    1735900098
    "Замечательный человек" с ножом на людей не бросается. (( ***
    Ответить
    belkownata
    1735900154
    Мужчины и девушки, кто любит ставить. Это не реклама, а просто совет. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сайт». Сайт выходит на первом месте.
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    Мордаванин
    1735900631
    каккак повлияла)) спртак слез с кокса, переломался наелсяпо старинке бромантану и побежал
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    ПалкоВводецъ007
    1735902412
    Долго его укрывали подельники тушинские. Стыдно должно быть.
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    Номэд
    1735907030
    На ветке почти одна педообразная вшивизна с какой-то голубой эмблемой ЛГБТ возле ников.
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    Krics
    1735909938
    А Зенит- позор российского футбола,ихмо.
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