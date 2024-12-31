Дзюба не захотел обращаться к Карпину: «Боюсь, я сейчас *** и точно закончу»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба стал гостем нового выпуска «Что было дальше».
Футболист пришел на шоу вместе с тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким.
Дзюбу спросили про выступления за сборную России.
– Ты сейчас за сборную не играешь?
– Они сейчас тоже особо не играют.
– Может пару слов главному тренеру Карпину?
– Нет, боюсь, я сейчас *** [скажу] и точно закончу.
Слуцкий пошутил, что тогда Карпин вызовет Александра Кержакова, чтобы тот забил Брунею.
- Дзюба и Кержаков забили по 30 мячей за национальную команду.
- Форварды делят бомбардирский рекорд российской сборной.
Источник: «Бомбардир»