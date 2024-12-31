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  • Экс-вратарь «Зенита» рассказал о сорвавшихся переходах в «Челси» и «Арсенал»

Экс-вратарь «Зенита» рассказал о сорвавшихся переходах в «Челси» и «Арсенал»

31 декабря 2024, 20:45
3

Бывший голкипер «Зенита» Камил Чонтофальски заявил, что у него были варианты трудоустройства в топ-клубах АПЛ.

– Правда, что и вы могли оказаться в АПЛ? Почему сорвался переход в «Челси»?

– Это было в 2009-м. Карло Кудичини покинул «Челси», клуб искал второго вратаря. Петр Чех меня знал и хотел, чтобы я перешел в команду.

Мне позвонил агент Чеха Виктор Коларж и спросил: «Хочу ли я в «Челси». Я ответил: «Не знаю».

Он начал на меня кричать: «Да очередь вратарей бы выстроилась, чтобы попасть в такой клуб».

Это был конец трансферного окна, «Челси» так никого и не подписал. Кстати, за несколько лет до этого Петр Чех сорвал мне переход в «Эвертон».

– Это как?

– Ещe перед «Зенитом» в 2002-м я мог перейти в «Эвертон» за 40 миллионов чешских крон, но тогда Чеха купили за 150 миллионов, у меня было больше сухих игр, чем у Петра.

Тогда в «Богемианс» сказали: «У нас лучший вратарь чемпионата Чехии, мы отдадим Чонтофальски не дешевле, чем за 150 миллионов».

У меня была ещe одна возможность попасть в АПЛ: в 2005-м я понравился Арсену Венгеру, был интерес со стороны лондонского «Арсенала», но до перехода не дошло.

  • Чонтофальски выступал за «Зенит» с 2003 по 2009 год.
  • Он провeл 82 матча и пропустил 86 голов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Арсенал Чонтофальски Камил
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Во балаболка)
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Хулиганин
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Влажные мечты.
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odessakmv
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