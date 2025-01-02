Чонтофальски раскрыл, почему ушел из «Зенита»

Экс-вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал, почему покинул петербургский клуб.
– При каких обстоятельствах вы уходили из «Зенита»?
– Я помню, что тренер вратарей Михаил Бирюков перед очередной игрой подошeл ко мне: «Камил, извини, нет русских игроков, нужно, чтобы Слава играл».
В матче против «Локомотива» Слава ошибся, проиграли, но следующие матчи играл он. Это было уже при Анатолии Давыдове.
Я уже был демотированным, но уходить было жалко. Хорошо, что уезжал зимой, когда грязь, темно и холодно. Не так обидно было прощаться.
– Почему не ушли из «Зенита» раньше, при Дике Адвокате?
– Хотел, я звонил покойному Косте Сарсании, говорил: «Кость, ничего не получается. Давай найдeм мне клуб». Потом неожиданно меня стали выпускать, вплоть до игры с Нальчиком.
Перед игрой Дик вызвал нас со Славой и сказал: «Камил, я доволен твоей формой, для меня вы одинаково заслуживаете играть в старте, но завтра сыграет Малафеев, потому что нам нужно придерживаться лимита на легионеров».
Кажется, тогда Погребняк выбыл из-за перебора жeлтых карточек и не хватало одного россиянина в старте.
- Чонтофальски выступал за «Зенит» с 2003 по 2009 год.
- Он провeл 82 матча и пропустил 86 голов.