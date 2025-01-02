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    Чонтофальски раскрыл, почему ушел из «Зенита»

    Экс-вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал, почему покинул петербургский клуб.

    – При каких обстоятельствах вы уходили из «Зенита»?

    – Я помню, что тренер вратарей Михаил Бирюков перед очередной игрой подошeл ко мне: «Камил, извини, нет русских игроков, нужно, чтобы Слава играл».

    В матче против «Локомотива» Слава ошибся, проиграли, но следующие матчи играл он. Это было уже при Анатолии Давыдове.

    Я уже был демотированным, но уходить было жалко. Хорошо, что уезжал зимой, когда грязь, темно и холодно. Не так обидно было прощаться.

    – Почему не ушли из «Зенита» раньше, при Дике Адвокате?

    – Хотел, я звонил покойному Косте Сарсании, говорил: «Кость, ничего не получается. Давай найдeм мне клуб». Потом неожиданно меня стали выпускать, вплоть до игры с Нальчиком.

    Перед игрой Дик вызвал нас со Славой и сказал: «Камил, я доволен твоей формой, для меня вы одинаково заслуживаете играть в старте, но завтра сыграет Малафеев, потому что нам нужно придерживаться лимита на легионеров».

    Кажется, тогда Погребняк выбыл из-за перебора жeлтых карточек и не хватало одного россиянина в старте.

    • Чонтофальски выступал за «Зенит» с 2003 по 2009 год.
    • Он провeл 82 матча и пропустил 86 голов.

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    Источник: Metaratings

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    02.01.2025 16:58
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    Комментарии (4)
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    БАЗАРА НЕТ
    1735827073
    Не в ту дверь зашёл)
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    Мордаванин
    1735829385
    ну хоть наелся навсю жизнь грех жалваться
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    Номэд
    1735829936
    А потом стало засилье вшивообразных пи(д)орчан во всех структурах российского футбола, сделав по 8 легов в старте и превратился бзденит в ПОЗОР российского футбола.
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