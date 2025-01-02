Чонтофальски раскрыл, почему ушел из «Зенита»

Экс-вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал, почему покинул петербургский клуб.

– При каких обстоятельствах вы уходили из «Зенита»?

– Я помню, что тренер вратарей Михаил Бирюков перед очередной игрой подошeл ко мне: «Камил, извини, нет русских игроков, нужно, чтобы Слава играл».

В матче против «Локомотива» Слава ошибся, проиграли, но следующие матчи играл он. Это было уже при Анатолии Давыдове.

Я уже был демотированным, но уходить было жалко. Хорошо, что уезжал зимой, когда грязь, темно и холодно. Не так обидно было прощаться.

– Почему не ушли из «Зенита» раньше, при Дике Адвокате?

– Хотел, я звонил покойному Косте Сарсании, говорил: «Кость, ничего не получается. Давай найдeм мне клуб». Потом неожиданно меня стали выпускать, вплоть до игры с Нальчиком.

Перед игрой Дик вызвал нас со Славой и сказал: «Камил, я доволен твоей формой, для меня вы одинаково заслуживаете играть в старте, но завтра сыграет Малафеев, потому что нам нужно придерживаться лимита на легионеров».

Кажется, тогда Погребняк выбыл из-за перебора жeлтых карточек и не хватало одного россиянина в старте.