«Зенит» составил команду из легионеров, сыгравших больше всех за сборную во время выступлений за петербургский клуб

«Зенит» представил символическую сборную, состоящую из легионеров, которые провели наибольшее количество матчей за свои национальные команды в период выступлений за петербургский клуб.
Вратарь: Камил Чонтофальски (Словакия, 31 матч);
Защитники: Саркис Овсепян (Армения, 29), Николас Ломбертс (Бельгия, 38), Бруну Алвеш (Португалия, 29), Ким Дон Джин (Южная Корея, 23);
Полузащитники: Саболч Хусти (Венгрия, 13), Аксель Витсель (Бельгия, 50), Анатолий Тимощук (Украина, 33), Роберт Мак (Словакия, 20);
Нападающие: Халк (Бразилия, 34), Данни (Португалия, 37).
Запасные: Роман Березовский (Армения, 25), Томаш Губочан (Словакия, 27), Эрик Хаген (Норвегия, 25), Величе Шумуликоски (Македония, 16), Вильмар Барриос (Колумбия, 12), Сергей Герасимец (Белоруссия, 11), Сергей Корниленко (Белоруссия, 10).
#КомандаДня pic.twitter.com/DSvptXvcv9— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 30, 2020