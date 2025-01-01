Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Пономарев определил «самый пьяный» вид спорта

    Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев определил «самый пьяный» вид спорта.

    «Самый пьяный вид спорта – хоккей. По крайней мере, так было в советское время. Очень многие игроки выпивали.

    Помню случай такой: Тарасов приходит на тренировку, и там сильно ощущалось алкогольное амбре. Заметив сивушный запах, он сказал своему помощнику: «Я эту пьяную команду тренировать не буду». И приказал провести тренировку за него. Можно сказать, ребята допивались до потери пульса. Тогда был культ алкоголя. Как сейчас – сказать не могу», – сказал Пономарев.

    • Защитник играл за ЦСКА в 1962-1969 годах.
    • За сборную СССР Пономарев провел 25 матчей.
    • Сегодня Россия встретила 2025 год.

    Новости по теме
    Ветеран ЦСКА – об аренде Соболева: «У нас и так есть нападающие, которые не умеют забивать» 3
    Пономарев – о сборной России: «Играем только с чебуреками и папуасами» 9
    Пономарев призвал жестко наказать Джикию и Глушакова 8
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2025 13:28
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    subbotaspartak
    1735729977
    Это шахматы... трезвому такие ходы в голову....
    Ответить
    andr45
    1735733128
    До чего же злобный и мерзкий этот старикашка) Этим «алкашам» аплодировал весь мир, эти «алкаши» обыгрывали и канадцев, и чехов со словаками, и шведов с финами, и т.д. Эти «алкаши» покорили и канадских профессионалов и их болельщиков, портреты советских «алкашей» висят в Зале хоккейной славы - Владислава Третьяка, Вячеслава Фетисова, Валерия Харламова, Игоря Ларионова, Александра Якушева) А вот, где твой портрет висит, хотелось бы узнать)
    Ответить
    Айболид
    1735735740
    Дартс . Там даже соревнования в пабе проводят .
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 