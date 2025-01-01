Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев определил «самый пьяный» вид спорта.
«Самый пьяный вид спорта – хоккей. По крайней мере, так было в советское время. Очень многие игроки выпивали.
Помню случай такой: Тарасов приходит на тренировку, и там сильно ощущалось алкогольное амбре. Заметив сивушный запах, он сказал своему помощнику: «Я эту пьяную команду тренировать не буду». И приказал провести тренировку за него. Можно сказать, ребята допивались до потери пульса. Тогда был культ алкоголя. Как сейчас – сказать не могу», – сказал Пономарев.
- Защитник играл за ЦСКА в 1962-1969 годах.
- За сборную СССР Пономарев провел 25 матчей.
- Сегодня Россия встретила 2025 год.