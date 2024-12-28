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    • Пономарев назвал условие для возвращения российских команд в международные турниры

    Пономарев назвал условие для возвращения российских команд в международные турниры

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что санкции с российского футбола снимут, когда соответствующее решение примут в США.

    «Я читал, что якобы Израиль выступал за возвращение наших клубов и сборной. Но я сразу решил, что это как-то странно выглядит, особенно от Израиля, который плотно сотрудничает с США.

    Как мне кажется, все приказы по исключениям и включениям клубов и сборной исходят именно из США. Если они прикажут вернуть наши клубы и сборную, то все эти так называемые демократические государства запоют под эту дудку.

    Являются ли сигналом такие новости, что нас скоро могут вернуть? Нет, какой еще это сигнал? Пока не разрешится ситуация на Украине, нас никуда никто не вернет.

    А когда там все закончится, то снова будем играть в Европе. Надеюсь, что все это случится как можно скорее», – сказал Пономарев.

    • Отстранение длится с февраля 2022 года.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    28.12.2024 17:17
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    n876
    1735400945
    Пока не разрешится ситуация на Украине, нас никуда никто не вернет.==== Вот это и есть условие для возвращения. Причем решится ситуация не окуппацией еще бОльших территорий, а как минимум --стоп на данный момент.
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    zigbert
    1735453191
    Второе условие намного весомее.
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