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    • Пономарев – о сборной России: «Играем только с чебуреками и папуасами»

    Пономарев – о сборной России: «Играем только с чебуреками и папуасами»

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о перспективах сборной России в новом году.

    «Вообще нет разницы, кто будет тренером сборной России, все равно мы нигде не играем. Играем только с чебуреками и папуасами! Это неинтересно.

    Если Карпин устал, то пусть уходит из сборной. В 2025 году ничего не изменится, тоже будем с чебуреками играть. Я эти матчи даже смотреть не буду. Пусть к нам еще босиком приедут поиграть, а мы им бутсы подарим.

    Александр Дюков озвучил, что у нас какая-то перспектива по возвращению есть. Но у нас в свое время был Фурсенко, который говорил, что мы станем чемпионами мира в 2018 году.

    Помню, тогда Анзор Кавазашвили сказал, что с какого бодуна мы чемпионами-то будем, если у нас нет футболистов международного класса!» – сказал Пономарев.

    • В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
    • Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
    • Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.

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    Источник: Legalbet

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    02.01.2025 19:30
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    Комментарии (9)
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    R_a_i_n
    1735836868
    Не политкорректно как-то)
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    serhio80
    1735838484
    Дедушке больше не наливайте)
    Ответить
    Мордаванин
    1735838951
    дед нановый год натолерантился до безобразия и окончательную херь понёс
    Ответить
    Валя Ромашина
    1735839112
    Самый реальный комментарий .
    Ответить
    Чистоспорт
    1735840472
    Вряд ли стоит ожидать от наших болельщиков и комментаторов адекватного отклика на сложившуюся ситуацию. Но "чебуреки" и "папуасы"... Мне кажется, что не стоит нас пускать к нормальным спортсменам.
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    Тинез Розоп
    1735845131
    А бражка на овсе разве бывает?…
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    FRZZ
    1735848612
    Футболисты никогда не блистали умом, а этот совсем уже свихнулся. Чем ты лучше чебуреков, абсолютно ничем, даже хуже.
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