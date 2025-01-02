Пономарев – о сборной России: «Играем только с чебуреками и папуасами»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о перспективах сборной России в новом году.
«Вообще нет разницы, кто будет тренером сборной России, все равно мы нигде не играем. Играем только с чебуреками и папуасами! Это неинтересно.
Если Карпин устал, то пусть уходит из сборной. В 2025 году ничего не изменится, тоже будем с чебуреками играть. Я эти матчи даже смотреть не буду. Пусть к нам еще босиком приедут поиграть, а мы им бутсы подарим.
Александр Дюков озвучил, что у нас какая-то перспектива по возвращению есть. Но у нас в свое время был Фурсенко, который говорил, что мы станем чемпионами мира в 2018 году.
Помню, тогда Анзор Кавазашвили сказал, что с какого бодуна мы чемпионами-то будем, если у нас нет футболистов международного класса!» – сказал Пономарев.
- В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
- Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
- Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.