Колосков назвал российскую команду, которая его разочаровала в 2024-м

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги первой части сезона РПЛ. Он признался, что разочаровался в «Крыльях Советов». Клуб после 18 туров занимает 10-е место в таблице.

«Выше головы никто не прыгнул. Все, кто в пятерке, – они изначально котировались как команды, которые там и будут.

Кто не оправдал ожидания, так это «Крылья Советов». Я ожидал от них большего. У них была очень хорошая игра, хороший состав. Я любил смотреть за игрой этой команды, она показывала современный футбол, и все полетело вверх тормашками.

«Локомотив» не прыгнул выше головы. Он и в прошлом сезоне играл очень симпатично. Если бы не ушел Глушенков, возможно, еще выше бы поднялись. «Локомотив» играл и играет в свою силу», – сказал Колосков.