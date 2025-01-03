Роналду сделал заявление о своем будущем в «Аль-Насре»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о планах на будущее.
Контракт португальца истекает летом. В феврале ему исполнится 40 лет.
«Я и моя семья счастливы [в Саудовской Аравии]. Мы начали новую жизнь в этой прекрасной стране. Жизнь прекрасна, футбол прекрасен.
Самое главное – быть профессионалом, упорно трудиться, уважать клуб, соблюдать свой контракт и верить, что всe изменится [в лучшую сторону] и «Аль-Наср» попробует выиграть больше титулов.
Я хочу выиграть азиатскую Лигу чемпионов для клуба, но самое главное – продолжать работать и быть профессионалом…
Буду продолжать работать и помогать «Аль-Насру» завоeвывать титулы. Верю, что этот год будет хорошим для клуба», – сказал форвард.
- Роналду в «Аль-Насре» два года.
- Он забил 74 гола и сделал 18 ассистов в 83 матчах.