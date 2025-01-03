Роналду сделал заявление о своем будущем в «Аль-Насре»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о планах на будущее.

Контракт португальца истекает летом. В феврале ему исполнится 40 лет.

«Я и моя семья счастливы [в Саудовской Аравии]. Мы начали новую жизнь в этой прекрасной стране. Жизнь прекрасна, футбол прекрасен.

Самое главное – быть профессионалом, упорно трудиться, уважать клуб, соблюдать свой контракт и верить, что всe изменится [в лучшую сторону] и «Аль-Наср» попробует выиграть больше титулов.

Я хочу выиграть азиатскую Лигу чемпионов для клуба, но самое главное – продолжать работать и быть профессионалом…

Буду продолжать работать и помогать «Аль-Насру» завоeвывать титулы. Верю, что этот год будет хорошим для клуба», – сказал форвард.