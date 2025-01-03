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    Роналду сделал заявление о своем будущем в «Аль-Насре»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о планах на будущее.

    Контракт португальца истекает летом. В феврале ему исполнится 40 лет.

    «Я и моя семья счастливы [в Саудовской Аравии]. Мы начали новую жизнь в этой прекрасной стране. Жизнь прекрасна, футбол прекрасен.

    Самое главное – быть профессионалом, упорно трудиться, уважать клуб, соблюдать свой контракт и верить, что всe изменится [в лучшую сторону] и «Аль-Наср» попробует выиграть больше титулов.

    Я хочу выиграть азиатскую Лигу чемпионов для клуба, но самое главное – продолжать работать и быть профессионалом…

    Буду продолжать работать и помогать «Аль-Насру» завоeвывать титулы. Верю, что этот год будет хорошим для клуба», – сказал форвард.

    • Роналду в «Аль-Насре» два года.
    • Он забил 74 гола и сделал 18 ассистов в 83 матчах.

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    Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса

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    03.01.2025 18:18
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    Комментарии (2)
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    Skull_Boy
    1735918083
    Какие титулы в Аравии, если вы все 4 финала просрали с треском, да и в этом сезоне ничего не светит
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    subbotaspartak
    1735924342
    Можно забивать голы не напрягаясь и забить 1000, но с трёхкратным чемпионом мира сравнится не получится ни в жизнь...
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