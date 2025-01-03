Экс-спортивный директор «Оренбурга» назвал реального конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о том, кто будет реальным конкурентом «Зенита» в борьбе за победу в чемпионате России.
«Конкурент? «Краснодар». По составу они точно не хуже. Да, у «Зенита» он чуть выше уровнем, но, думаю, реальный конкурент – «Краснодар», – сказал Андреев.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 39 очками после 18 матчей. «Зенит» имеет столько же баллов, но расположен ниже в таблице по результату личной встречи.
- 3-е место занимает «Спартак» с 37 очками. Далее находятся «Динамо» и «Локомотив», имеющие по 35 баллов в активе. У ЦСКА 31 очко.