Экс-спортивный директор «Оренбурга» назвал реального конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о том, кто будет реальным конкурентом «Зенита» в борьбе за победу в чемпионате России.

«Конкурент? «Краснодар». По составу они точно не хуже. Да, у «Зенита» он чуть выше уровнем, но, думаю, реальный конкурент – «Краснодар», – сказал Андреев.